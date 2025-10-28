Política
Junts demana ampliar els serveis públics de reproducció assistida als hospitals de Tarragona
La formació reclama al Govern una ampliació territorial per garantir l’equitat i reduir les llistes d’espera en reproducció assistida dins del sistema públic de salut
El grup parlamentari de Junts han registrat una proposta de resolució per tal que el Govern ampliï els serveis públics de reproducció humana assistida als hospitals de referència de Girona, Tarragona i Lleida. L’objectiu, de la iniciativa «és garantir l’equitat territorial, millorar l’accessibilitat de les usuàries i descongestionar els centres actualment saturats de l’àrea metropolitana de Barcelona».
La proposta de Junts posa en relleu que la cartera de serveis del sistema públic inclou tècniques com la inseminació artificial, la fecundació in vitro (FIV) i la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI), però la seva oferta es concentra en pocs centres. Per aquest motiu, la diputada Noemí Nieto, subratlla que «ampliar aquests serveis és una qüestió d’equitat territorial, de salut reproductiva i també de retenció del talent mèdic i científic que tenim arreu del país».
Actualment, els serveis públics de reproducció assistida a Catalunya només s’ofereixen a tres hospitals: Vall d’Hebron, Clínic i Sant Pau, tots situats a Barcelona. Aquesta concentració, segons denuncia el diputat Jordi Fàbrega, «genera desigualtats territorials, allarga les llistes d’espera i obliga moltes dones a desplaçar-se centenars de quilòmetres per accedir a un dret reconegut dins del sistema públic».
A banda de l’ampliació immediata de la cartera pública de serveis, la proposta de resolució insta el Govern a: ampliar la cartera pública de reproducció assistida als hospitals de Tarragona, Lleida i Girona; establir convenis temporals amb laboratoris privats acreditats mentre no es disposi d’infraestructura pròpia suficient; i garantir criteris d’equitat, qualitat i accés universal en tot el procés, prioritzant especialment les zones amb menor cobertura i els col·lectius més vulnerables.
Finalment, des de Junts es considera que aquesta mesura «contribuiria a reduir les desigualtats socials i territorials, apropant un servei essencial a totes les dones de Catalunya, visquin on visquin». Així mateix, també destaca que ajudaria a descongestionar els centres barcelonins i millorar l’eficiència global del sistema públic de salut.