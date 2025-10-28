Urbanisme
Comencen les obres de millora al carrer dels Ametllers, al barri de Sant Josep Obrer de Valls
L’actuació, amb una inversió de més de 61.000 euros, inclou l’ampliació de voreres, la renovació de l’enllumenat i la plantació de nou arbrat
L’Ajuntament de Valls ha posat en marxa aquest mes d’octubre les obres de millora del carrer dels Ametllers, al barri de Sant Josep Obrer, amb un pressupost de 61.200 euros i una durada prevista de dos mesos. L’actuació forma part del pla municipal de renovació de carrers i serveis urbans, i té com a principal objectiu millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants, especialment per a famílies i persones amb mobilitat reduïda.
Les obres permetran ampliar la vorera fins als dos metres d’amplada en un tram de més de 100 metres, fet que facilitarà una circulació més còmoda i segura. A més, es renovarà tota la xarxa d’enllumenat públic, amb la instal·lació de sis nous punts de llum LED, més eficients i sostenibles, que reduiran el consum energètic i milloraran la il·luminació nocturna. També es plantaran deu lledoners i s’instal·larà una nova xarxa de reg per garantir-ne el manteniment, contribuint així a la millora de l’espai verd urbà.
El projecte s’emmarca dins d’un ampli programa d’inversions a Sant Josep Obrer, on pròximament s’invertiran 90.000 euros més per modernitzar l’enllumenat de 14 carrers i espais públics, entre els quals l’Avinguda Catalunya, la plaça Alt Camp i els carrers Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Joan Maragall, Amadeu Vives o Roger de Flor, entre d’altres.
Continuïtat de les inversions a tota la ciutat
Les obres del carrer dels Ametllers es sumen a altres projectes de millora urbana que l’Ajuntament està desplegant arreu de la ciutat, amb una inversió global de prop de 6 milions d’euros.
Durant l’estiu passat ja es van executar asfaltats i millores als carrers Paborde, Freixa, Bisbe Mora i Narcís Oller, així com al vial lateral de la carretera del Pla. Aquest octubre també s’han iniciat intervencions al carrer Pont de Goi, al barri de la Xamora, i aviat començaran les obres al carrer Creu de Cames, al barri de la Fraternal, escollides per la ciutadania dins dels pressupostos participatius. A més, es troben en fase de licitació altres actuacions com les dels carrers Basters, Blanquers, Figuerola, Robert Gerhard, Indústria i un tram de la plaça del Cementiri.
En paral·lel, s’han renovat diverses zones de jocs infantils als barris de Santa Magdalena, la Candela i Santa Úrsula. Al parc del Vilar s’han instal·lat noves veles d’ombra i una tirolina, i ja s’ha adjudicat el futur parc de salut.
Pel que fa a l’enllumenat, s’han executat millores a la plaça i passeig de Mas Clariana i als carrers Segarra, Portal Nou i Colom, mentre que continua la renovació integral del polígon industrial. També avancen les obres de modernització de la xarxa d’aigua i la millora de camins rurals com el Camí Nou i el Camí de Fontscaldes.