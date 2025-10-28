Societat
Acord històric entre l’Ajuntament de Roda de Berà, els veïns i Adif sobre les pantalles acústiques
La pressió veïnal, el suport de la Subdelegació del Govern i la mediació municipal aconsegueixen paralitzar les obres fins a la redacció d’un nou projecte.
Roda de Berà ha aconseguit una victòria després d’un any de queixes i protestes. L’Ajuntament i l’associació de veïns i veïnes dels barris de Costa Daurada i Berà han arribat a un acord amb Adif per aturar les obres d’instal·lació de noves pantalles acústiques a la via ferroviària de la costa.
La decisió es va concretar ahir en una reunió celebrada a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona, presidida per la subdelegada Elisabet Romero. Hi van participar l’alcalde Pere Virgili, representants d’Adif —entre ells el director de Projectes i Infraestructures, Juan Carlos Monge—, veïns afectats, l’arquitecte municipal i un enginyer extern. Segons va explicar Virgili, “ens han escoltat i han aturat la instal·lació de noves pantalles, que és el que demanàvem des de feia mesos. Han entès que era de sentit comú i han acceptat replantejar el projecte”.
El nou document tècnic que elaborarà Adif replantejarà les alçades de les pantalles a cada tram, aplicant un sistema de càlcul que ponderi també l’impacte visual i mediambiental. L’acord estableix que cap pantalla superarà els quatre metres d’alçada, prenent com a referència la via del tren, i que en els trams on sigui possible es farà una plantació arbustiva entre la pantalla i els habitatges per minimitzar l’impacte visual i evitar pintades vandàliques. Fins aleshores, les obres restaran paralitzades i el nou projecte haurà de comptar amb el vistiplau de l’Ajuntament abans de reprendre’s.
Feia més d’un any que el veïnat de Costa Daurada i Berà patia les obres, tant de dia com de nit, primer pel túnel d’Adif i després per la instal·lació de les pantalles acústiques. Malgrat l’objectiu de reduir el soroll dels trens, molts residents asseguraven que les pantalles l’havien incrementat. Algunes, de fins a vuit metres d’alçada, provocaven un impacte visual greu i convertien les zones residencials en espais “tapiats” per murs metàl·lics opacs. A més, s’havien detectat incoherències tècniques en el projecte, amb alçades variables sense criteri clar, i punts on les pantalles superaven fins i tot la catenària.
Aquest malestar va derivar en protestes, reunions i accions institucionals: l’Ajuntament va presentar queixes a Adif, a la Síndica de Greuges, i va encarregar un estudi de sonometria per comparar el soroll amb i sense pantalles. També es va aprovar una moció unànime al Ple contra les pantalles, enviada al Defensor del Pueblo, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat.
Reconeixement al paper de la Subdelegació i dels veïns
L’alcalde Pere Virgili ha volgut agrair la implicació de la subdelegada del Govern, Elisabet Romero, i la tasca i pressió constant dels veïns afectats, que han estat “clau per aconseguir una solució raonable i justa”.
Tot i l’aturada, Virgili ha advertit que el nou projecte podria afectar altres barris com La Barquera, ja que Adif ha reprès la planificació de pantalles a tota la línia de la costa. L’alcalde ha instat també a l’entitat pública a finalitzar les obres pendents de reparació i reposició de serveis derivades del túnel de Berà.