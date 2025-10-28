Festivitats
El 36è aniversari de la Segregació de Salou, tret de sortida de la Festa Major
Carme Bonet Caro, mestra de primària local, va oferir el pregó inicial en vers i va firmar el Llibre d’Honor
La Festa Major de Salou va fer els primers passos abans d’iniciar el proper 30 d’octubre, amb la commemoració històrica de la 36a Segregació de Salou i el pregó previ. La pregonera escollida per aquest 2025, Carme Bonet Caro, mestra de primària de l’Escola de Salou i presidenta de l’associació Sal-i-Ou, Balls tradicionals i populars, va firmar el Llibre d’Honor del municipi durant l’acte. La docent va expressar «l’agraïment» per l’encàrrec com a portaveu de la cultura popular salouenca, precisament, en un any en què Salou ostenta el títol de Capital Cultural Catalana 2025.
El pregó anual va arribar en forma «poètica». Amb un discurs escrit en vers, Bonet va recordar «els valors de la comunitat» salouenc a través de la importància dels teixits associatius municipals i els fonaments de la cultura i l’educació que atorga l’«ànima de poble». La responsable va defensar que la Festa Major no pot ser només un esdeveniment festiu, sinó «el reflex viu de la gent i de la seua història», amb un pregó «emocionant i reivindicatiu». Carme Bonet, segons indica el consistori, va ser escollida pels seus més de 40 anys dedicats a l’ensenyament i per l’impuls de projectes culturals «que han donat vida al municipi», com la Mulassa, la Mulasseta, les Criatures, el Ball de Bastons, el Ball d’Espases, Pastorets i el Ball de Paners, des de l’any 2017.
Història salouenca
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va situar el record de la festivitat en honor de la independència administrativa de Salou com un dels «episodis més importants de la història del municipi», els va oferir «el dret a ser municipi després de més de deu anys de lluita política i social» davant de Vila-seca.
L’alcalde, juntament amb Bonet, van iniciar les festes, fins al 2 de novembre, encenent la tradicional traca. Una cerimònia seguida per l’entrada a plaça de l’Ajuntament del bestiari salouenc i de diverses actuacions musicals per «reivindicar la cultura popular i la identitat local» en un record històric per al municipi.