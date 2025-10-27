Societat
El Vendrell dona veu als joves en una campanya contra la pressió estètica
La iniciativa “No maquillem la realitat” busca conscienciar sobre els efectes de la pressió estètica en la salut mental juvenil
L’Ajuntament del Vendrell, en col·laboració amb joves del municipi, ha presentat aquest dijous al Centre Cívic L’Estació la campanya “No maquillem la realitat”, una acció de sensibilització que pretén combatre la pressió estètica i promoure la diversitat corporal i emocional entre la població jove.
La regidora de Feminismes i Drets LGBTIQ+, Sílvia Vaquero, va destacar durant la presentació que l’objectiu de la campanya és “dignificar i donar valor a la diversitat, alhora que es cuida la salut mental dels joves davant la pressió estètica, una problemàtica que també afecta els adults”.
Vaquero va posar sobre la taula dades preocupants: el 47% de les noies entre 12 i 16 anys volen aprimar-se, i un 5% d’aquestes pateixen trastorns alimentaris. A més, un 15% de nenes entre 8 i 11 anys es declaren infelices amb el seu cos, una xifra que arriba fins al 60% en el conjunt dels joves. “Són dades que afecten directament la seva salut mental, i com a societat tenim el deure d’acompanyar-los en el seu creixement emocional i saludable”, va remarcar.
La campanya, que sorgeix del consistori, ha comptat amb la implicació directa de diversos estudiants dels instituts Mediterrània i Baix Penedès, que han estat els encarregats de crear els missatges principals dels materials gràfics. Alguns dels eslògans més destacats són: “Ni massa grans ni massa petits (els pits): és la teva mentalitat”, “No has vist mai unes tetes?”, i “I si no em depilo, què?”
El dissenyador gràfic Joaquim Sicart ha estat l’encarregat d’adaptar aquests missatges per a la seva difusió a través de cartells i banderoles que es col·locaran als centres educatius i zones escolars del municipi.