Festes
La Pobla es prepara per viure la seva Gran Nit de Monstres
Des de fa uns anys, el consistori aposta per combinar la tradicional Castanyada amb la sempre divertida i esfereïdora celebració del Halloween
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet tornarà a combinar, un any més, la tradició catalana de la Castanyada amb la divertida i terrorífica celebració del Halloween. La cita, ja consolidada com una de les més esperades del calendari local, tindrà lloc la nit del 31 d’octubre, amb activitats per a tots els públics i una ambientació plena de monstres, música i bon humor.
La jornada començarà a les 19.30 h amb la ja clàssica Desfilada de Monstres, una cercavila oberta a tothom i encapçalada per icònics personatges del cinema i la literatura de terror. Frankenstein, Freddy Krueger, l’Exorcista o la Família Addams desfilaran pels carrers del municipi, juntament amb Catrines i mariachis de la mexicana Nit dels Morts. Els veïns i veïnes que vulguin participar només hauran d’acudir disfressats amb algun motiu terrorífic i situar-se al final de la rua, que sortirà i arribarà davant del Pavelló Municipal, recorrent l’avinguda Pintor Marià Fortuny, avinguda Generalitat, Rambla Jaume I i carrer Bassal.
En finalitzar la desfilada, les 700 persones inscrites al Sopar de Monstres accediran al Pavelló per gaudir d’una vetllada plena d’activitats. El sopar inclourà animació infantil, una discoteca i diverses sorpreses que l’organització està ultimant. L’espai, decorat per a l’ocasió, combinarà els elements més típics de la Castanyada —panellets, castanyes, moniatos i moscatell— amb l’ambient lúgubre i festiu del Halloween.