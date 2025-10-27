Diari Més

La Pobla es prepara per viure la seva Gran Nit de Monstres

Des de fa uns anys, el consistori aposta per combinar la tradicional Castanyada amb la sempre divertida i esfereïdora celebració del Halloween

La desfilada està oberta a la participació de tothom, amb l’únic requisit d’acudir- hi disfressat amb algun motiu terrorífic i situar-se al final de la rua

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet tornarà a combinar, un any més, la tradició catalana de la Castanyada amb la divertida i terrorífica celebració del Halloween. La cita, ja consolidada com una de les més esperades del calendari local, tindrà lloc la nit del 31 d’octubre, amb activitats per a tots els públics i una ambientació plena de monstres, música i bon humor.

La jornada començarà a les 19.30 h amb la ja clàssica Desfilada de Monstres, una cercavila oberta a tothom i encapçalada per icònics personatges del cinema i la literatura de terror. Frankenstein, Freddy Krueger, l’Exorcista o la Família Addams desfilaran pels carrers del municipi, juntament amb Catrines i mariachis de la mexicana Nit dels Morts. Els veïns i veïnes que vulguin participar només hauran d’acudir disfressats amb algun motiu terrorífic i situar-se al final de la rua, que sortirà i arribarà davant del Pavelló Municipal, recorrent l’avinguda Pintor Marià Fortuny, avinguda Generalitat, Rambla Jaume I i carrer Bassal.

En finalitzar la desfilada, les 700 persones inscrites al Sopar de Monstres accediran al Pavelló per gaudir d’una vetllada plena d’activitats. El sopar inclourà animació infantil, una discoteca i diverses sorpreses que l’organització està ultimant. L’espai, decorat per a l’ocasió, combinarà els elements més típics de la Castanyada —panellets, castanyes, moniatos i moscatell— amb l’ambient lúgubre i festiu del Halloween.

