Solidaritat
Lliga’t a la Vida Trail celebra la seva quarta edició amb èxit de participació
Aquesta cursa té una finalitat solidària on totes les donacions de forma íntegra es destinen a “La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre”.
La cursa solidària per equips del Camp de Tarragona, organitzada per la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i l’equip KMxTu, va celebrar aquest dissabte 25 d’octubre la seva quarta edició amb un gran èxit de participació.
Amb tres recorreguts de 100, 70 i 50 quilòmetres, Lliga’t a la Vida va reunir més de 620 corredors repartits en 85 equips i 110 voluntaris, consolidant-se així com una cita esportiva i solidària de referència al territori. La sortida es va fer des del Pavelló Municipal dels Pallaresos, i la jornada es va desenvolupar amb total normalitat gràcies a la bona organització i a la col·laboració dels participants.
La iniciativa, que té com a objectiu recaptar fons pels programes d’ajuda a pacients de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, destina la totalitat de les donacions a aquesta entitat. Enguany, l’edició 2025 posarà especial èmfasi en impulsar projectes dirigits a millorar la qualitat de vida de pacients amb càncer de mama, fomentant la prevenció, la investigació, el diagnòstic precoç i el suport psicològic i de rehabilitació, amb l’esport com a eix fonamental.