Policial
Intervinguts més de 6.000 productes falsificats al 'top manta' a la Costa Daurada
L'operatiu es va desplegar al passeig Miramar entre Cambrils i Salou, a la zona del Cap de Sant Pere. Hi va haver llançaments aïllats de pedres, sense causar ferits
Agents dels Mossos d’Esquadra van dur a terme aquest passat dijous a la nit un dispositiu conjunt contra la venda il·legal de productes falsificats al passeig Miramar, a la zona del Cap de Sant Pere que uneix Cambrils i Salou.
El dispositiu, coordinat pels mossos, es va activar cap a les 21.15 hores, moment en què una vintena de persones es trobaven concentrades a la zona amb la intenció d’instal·lar parades de venda ambulant no autoritzada.
L’actuació es va iniciar amb la intervenció dels equips de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que van procedir a la retirada del material exposat. Els venedors van fugir del lloc i els agents van poder recuperar tot el gènere sense necessitat de fer ús de la força.
En el marc del dispositiu, els Mossos d’Esquadra van comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Cambrils, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. A més, efectius de la Brigada Mòbil (BRIMO) van donar suport per garantir la seguretat general a Salou i prevenir possibles incidents.
Com a resultat de l’operació, es van intervenir 6.432 productes presumptament falsificats, entre els quals hi havia 5.086 samarretes, 827 bosses de mà, 430 parells de sabatilles, 60 dessuadores i 29 parells de xancles. Tot el material s’ha traslladat a dependències policials per a la seva anàlisi i posterior posada a disposició judicial.
El dispositiu, que va finalitzar cap a les 01.45 h, va permetre recuperar una gran quantitat de material fraudulent i evitar que fos posat a la venda. L’operatiu es va desenvolupar sense incidents rellevants, tot i alguns llançaments aïllats de pedres que no van causar danys personals ni materials.
Aquest tipus d’actuacions tenen com a objectiu dissuadir la venda il·legal i el comerç de productes falsificats, reduir l’impacte econòmic sobre els establiments comercials i mantenir la percepció de seguretat entre veïns i visitants de la zona.
En total, al dispositiu hi van participar més de 50 efectius de diverses unitats dels Mossos d’Esquadra, entre les quals la USC de Cambrils, Salou, Reus i Falset, la BRIMO, l’ARRO del Camp de Tarragona, la Unitat Drons (UDRON), agents de l’Àrea de Mediació (AME), així com efectius de la Policia Local de Cambrils, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.