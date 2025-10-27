Reconeixement
Els Premis Nacionals d’Hostaleria distingeixen El Pòsit pel seu compromís amb la sostenibilitat
La gala de lliurament dels guardons tindrà lloc el 4 de novembre a Castelló
La Federació d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) celebra que la província hagi estat reconeguda als Premis Nacionals d’Hostaleria 2025, on el Grup El Pòsit ha estat guardonat amb el premi a l’empresa hostelera compromesa amb la sostenibilitat.
Aquest reconeixement, atorgat per l’Associació Hostelería de España, posa en valor el treball i la trajectòria d’El Pòsit com a exemple d’hostaleria responsable, ètica i compromesa amb el medi ambient, les persones i el territori.
Amb establiments a Cambrils i Tarragona, El Pòsit ha convertit la sostenibilitat en un eix central de la seva gestió, basada en tres pilars: Persones, Producte i Planeta. Entre les seves iniciatives més destacades hi ha la reducció i compensació de la petjada de carboni —amb projectes de conservació a l’Amazònia—, l’ús d’energia 100% renovable, els uniformes elaborats amb materials reciclats, l’aigua microfiltrada de quilòmetre zero i la incorporació de peix amb segell MSC de pesca sostenible.
A més, El Pòsit impulsa accions de sensibilització ambiental, defensa els drets de les persones celíaques, col·labora amb ajuntaments, escoles d’hostaleria i iniciatives solidàries, i promou una cultura empresarial arrelada als valors de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
Per a l’AEHT, entitat que representa el sector a la província a nivell estatal, aquest guardó és un reconeixement a un establiment emblemàtic però també al conjunt de la restauració de la província de Tarragona, que aposta cada cop més per una hostaleria sostenible, innovadora i compromesa amb el futur del territori.
«Aquest premi demostra que a Tarragona hi ha un teixit hostaler fort, conscient i amb una gran capacitat de lideratge en sostenibilitat. El Pòsit és un exemple inspirador per a tots nosaltres», ha explicat Francesc Pintado, president de l’AEHT.
Per la seva banda, Ángel Pérez, Director comercial d’El Pòsit, assegura que «Estem molt contents i orgullosos de rebre aquest reconeixement d'Hostaleria d'Espanya perquè al Grup el Pòsit creiem que la sostenibilitat no és una tendència, sinó una manera d'entendre l'hostaleria: respectant les persones, el producte i el planeta. Aquest premi és fruit del compromís de tot el nostre equip, que cada dia fa possible que els nostres valors es converteixin en accions reals. Moltes gràcies per aquest premi, que compartim amb tots els que creieu en una hostaleria més responsable».
La gala de lliurament dels Premis Nacionals d’Hostaleria tindrà lloc el 4 de novembre a Castelló, en una cita que reunirà els principals representants del sector d’arreu de l’Estat.