Agricultura
La DOP Siurana espera doblar la campanya de l'any passat i produir cinc milions de litres d'oli
L'oli tindrà una qualitat «molt bona» i el preu serà «més moderat» respecte als últims anys
La Denominació d'Origen Protegida Siurana espera doblar aquest 2025 la campanya d'oli verge extra de l'any passat i produir-ne cinc milions de litres. Es tractaria d'una collita per damunt de la mitjana, segons ha explicat el president de la DOP Siurana, Antoni Galceran.
Enguany, l'oli tindrà una qualitat «molt bona», perquè els arbres no han patit malalties com la mosca de l'oliva o altres tipus de fongs. Es preveu una campanya amb uns preus «més moderats». Calculen vendre les garrafes de 5 litres a 42 euros i les de 2 litres a 19 euros. Galceran ha assegurat que amb aquestes xifres ja es poden «complir» els costos de producció després de tres campanyes marcades per la sequera i la baixa producció.
Aquest dilluns s'ha donat el tret d'inici a la campanya de l'oli de la DOP Siurana des de la Bisbal de Montsant (Priorat) i amb la dibuixant Pilarín Bayés com a padrina. Després de tres anys amb una producció d'uns 2,5 milions de litres d'oli per campanya, enguany la DOP Siurana es mostra satisfeta per la collita. Preveuen superar els cinc milions de litres. «És el doble d'una campanya horrorosa com la de l'any passat», ha recordat Galceran.
Tot i que la DOP no pot fixar uns preus, el seu president calcula que les garrafes de 5 litres es vendran a 42 euros i les de 2 litres a 19 euros aproximadament. Galceran ha insistit en el «valor» que té aquest producte, assenyalant que es necessiten molts quilos d'olives per poder fer oli. A més, ha destacat el paper de la pagesia a l'hora de «mantenir» pobles com la Bisbal de Montsant i el territori del voltant.
Galceran ha explicat que després de tres anys de sequera, ara gairebé tots els pagesos ja reguen amb «normalitat». Tot i això, hi ha pous que no s'han «recuperat» i que necessiten encara més pluja.
La DOP Siurana és la denominació que ven més oli envasat a Catalunya. Un 85% de la producció es consumeix al país, mentre que el 15% restant s'exporta als Estats Units, l'Àsia, França i Alemanya, entre altres indrets. En total, l'entitat agrupa 8.000 productors.