Urbanisme
Cambrils limitarà la subdivisió dels terrats comunitaris i permetrà els elements movibles
S’eliminarà l’ús exclusiu d’espais i se sancionaran les infraccions en els nous edificis
L’Ajuntament de Cambrils continua combatent una plaga que fa anys que afecta a les comunitats de veïns: Els rooftops o terrat privats subdividits en edificis comunitaris. L’última mesura del govern cambrilenc, aprovada el passat setembre a través d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), estableix restriccions en la divisió dels terrats de les comunitats de veïns, convertint-les en comunitàries. Tot i que no prohibirà l’ús privat dels rooftops, sí proposa l’eliminació de les subdivisions per habitatge. Una situació que provocava infraccions urbanístiques gairebé cada dia arreu del municipi, i que ara posarà fre a la privatització d’espais comuns.
«Cada setmana arribaven dos o tres avisos per incompliments d’edificabilitat de pèrgoles fixes o espais tancats», explicava el regidor d’Urbanisme, Carlos Caballero, que aclaria que la modificació de la normativa, obra dels tècnics del consistori, no suposa «una prohibició» dels espais. A partir de l’entrada en vigor del nou reglament, les noves construccions o edificis no podran subdividir les terrasses, que representaran un espai comunitari. Tampoc es podran construir escales o ascensors privats des dels mateixos habitatges, algunes de les demandes «més sol·licitades» pels veïns que fan ús dels terrats.
L’entrada per a les noves edificacions haurà de ser comunitària, i no privada, segons estableix la nova normativa, però els veïns sí que podran utilitzar hamaques, para-sols, cadires o taules, amb la condició que siguin movibles. L’objectiu de l’Ajuntament és la fi dels espais privats subdividits, que des de fa anys genera «problemes de convivència i d’edificabilitat».
Noves regles
La modificació puntual del Pla general pretén retornar l’«estètica i harmonia» originals de les edificacions cambrilenques, principalment en els habitatges plurifamiliars. Una mesura que planteja l’aprofitament dels espais comunitaris i la reducció de les consultes i expedients de veïns del municipi per la diversitat d’infraccions sobre la col·locació d’elements no autoritzats. El principal problema és la instal·lació d’espais que afecten els metres quadrats aliens, generant conflictivitat entre comunitats de veïns.
Les sancions econòmiques actuals per la infracció de la normativa d’edificabilitat als terrats, segons el consistori, poden arribar als 3.000 euros. La nova proposta, que engloba diferents disciplines urbanístiques, pretén frenar «els propietaris molestos que fan ús de pèrgoles, tendals o realitzen construccions de vidres tancades», explica Caballero i valora un increment de les sancions. Especialment, es controlarà l’altura màxima fins on es pot edificar, adequant-ho a les modificacions. Les zones més vulnerables que es protegiran d’aquestes edificacions privades, especialment, seran les del nucli històric del municipi i els blocs on existeix una planta baixa i quatre pisos complementaris a sobre.