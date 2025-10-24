Urbanisme
Vila-seca aprova tres noves fases per avançar les obres de la zona esportiva de l’Estadi Municipal
Les etapes acabaran el camp de futbol i la pista d’atletisme per gairebé 8 milions d’euros
L’Ajuntament de Vila-seca avança en la transformació de la zona esportiva de l’Estadi Municipal, aquest cop, amb l’adjudicació de tres noves fases d’obres per a donar continuïtat al projecte. Les fases inicials van començar a principis de 2025, amb la part de la construcció de l’edifici de les grades, el camp de futbol 1 i l’edifici gestor. Les noves propostes aprovades són les fases 3, 4 i 5, que dinamitzaran les dues primeres fases i contemplaran la finalització dels dos edificis planificats. Principalment, se centraran en l’avenç de les grades, una petita dotació de vestuaris i l’edifici gestor, que ja es trobava en construcció, i que integrarà tots els serveis del complex.
La nova etapa del projecte tindrà un cost total de gairebé 8 milions d’euros, però ha generat dubtes al consistori sobre el seu termini final d’edificació. Segons l’Ajuntament, la principal incertesa és si aquesta nova fase començarà a finals d’aquest any, o a inicis del 2026. El període previst també coincidirà amb la finalització de les fases 1 i 2, que hauran de superposar-se obligatòriament, d’acord amb l’organització de l’empresa constructora.
Les tres fases aprovades formaran part d’un paquet total de set etapes, a l’espera de les dues últimes per iniciar l’activitat a part de les instal·lacions. El període actual també donarà continuïtat als treballs del camp de futbol i la pista d’atletisme.
La fase 3 portarà a terme l’enderroc del camp de futbol i les instal·lacions esportives preexistents annexes, així com de la plataforma d’aparcament provisional. L’objectiu durant aquesta etapa és adequar els espais perimetrals, executar la tanca que limitarà l’accés al recinte esportiu i finalitzarà la pista d’atletisme de manera definitiva. La pista d’atletisme anterior també desapareixerà, durant la fase 4, per iniciar la construcció del segon camp de futbol i la plataforma superior d’aparcament del carrer de la Feredat.
La principal novetat presentada en la fase 5 és la finalització i adequació de l’edifici gestor, la seva estructura i els primers mòduls de l’edifici de serveis per activar la seva activitat al complex.
Projecte a llarg termini
La posada en marxa del projecte, dos anys enrere, proposa la remodelació de la zona esportiva, que contempla la renovació de l’Estadi Municipal, té un pressupost total de 20 milions d’euros. A més de les noves instal·lacions o millores informades en les noves fases per reactivar l’activitat del recinte. Entre elles, també planteja una pista poliesportiva, tres pistes de tennis, sis de pàdel, i diversos elements de gimnàstica a l’aire lliure. La transformació de la zona també espera la incorporació de gran part de la superfície en parc i espai públic, que adoptarà edificis de serveis per part del consistori i entitats privades esportives.
Algunes de les propostes que s’inclouran en la revitalització de l’espai són un gimnàs i un bar o negoci de restauració. Està previst que les portin a terme al llarg dels pròxims dos anys.