Salou acull aquest dissabte la gala final de Míster RNB Espanya 2025
El jurat oficial estarà format per destacades personalitats del món institucional i mediàtic
El Teatre Auditori de Salou (TAS) es convertirà aquest dissabte 25 d’octubre, a les 22 hores, en l’escenari de la gala final del concurs Míster RNB Espanya 2025, un dels certàmens de bellesa masculina més rellevants del país. L’esdeveniment, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Salou, Alannia Resorts i PortAventura World, reunirà 52 candidats de tot l’Estat que competiran per aconseguir el títol i representar Espanya en concursos internacionals com Mister Supranational, Mister Global o Mister International.
El jurat oficial estarà format per figures destacades del món institucional i mediàtic, com l’alcalde Pere Granados, la regidora de Cultura Júlia Gómez, periodistes de La Sexta i Telemadrid, el president de l’Observatori dels Drets Humans de Catalunya i diversos Míster RNB internacionals, a més de representants de la moda i la comunicació.
Durant la setmana prèvia, els aspirants han participat en diverses activitats per conèixer el municipi i la seva gent. Han recorregut les platges i cales de Salou, la Ruta dels 43 Miradors, la Ruta dels Xalets Modernistes i han visitat l’exposició “Leyendas del Deporte” al TAS, així com la mostra de David Callau a la Torre Vella. També han gaudit d’una jornada a PortAventura World i han compartit experiències amb la gent gran de Salou, a qui han presentat els seus projectes socials i solidaris.
Els candidats, d’entre 18 i 35 anys, provenen de perfils professionals molt diversos —mestres, infermers, enginyers, militars, empresaris, models o tècnics esportius— i comparteixen una clara vocació de servei i compromís social. Els seus interessos abracen àmbits com l’esport, la gastronomia, la música o la natura, posant en valor que la bellesa també es fonamenta en el talent, l’esforç i els valors.
Aquest dissabte, un d’ells serà coronat com a Míster RNB Espanya 2025, i es convertirà en l’ambaixador de l’elegància i el carisma masculí espanyol en l’escenari internacional del modelatge.