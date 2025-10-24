Indústria
Les energies renovables a Tarragona, protagonistes de la XXIV Jornada Gresol
La intel·ligència artificial i la inversió la renovació de combustibles han estat les temàtiques destacades
El llegat de les Jornadas Gresol continua amb la seua 24a edició, celebrada en un punt estratègic de la província, el Teatre Auditori del Morell, població que representa «un dels epicentres industrials del territori». La jornada d’aquest dijous ha comptat amb ponents de diferents institucions i fins 200 empresaris assistents, que han gaudit de la conferència inaugural sobre economia, impartida per la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, o de la lliçó i les vivències sobre intel·ligència artificial del pioner al sector de les telecomunicacions, Andreu Vea.
El punt més esperat del dia ha estat la intervenció del director general de Transició energètica, Tecnologia, Institucional i adjunt al CEO de Repsol, Luis Cabra, que ha explicat la dimensió del projecte de l’Ecoplanta situada en el Morell, on Repsol farà la inversió industrial «més gran de la història en Tarragona» amb més de 800 milions d’euros. «El projecte serà una peça estratègica fonamental per al territori», ha explicat Cabra, argumentant que Respol «pren un gran risc apostant per una planta nova», posant-la en marxa «amb energia només provada en recintes semiindustrials». El director general també ha destacat la inversió en l’empresa canadenca Enerkem, assegurant que «és una empresa de mida intermèdia, però tenim la intenció que creixi». Segons Cabra, la intenció és situar el Morell com «la punta de llança de les energies renovables» a tot l’Estat a través de l’Ecoplanta.
Potencial tarragoní
El secretari de l’Estat d’Indústria, Jordi García Brustenga, també ha estat un dels ponents destacats de la jornada. Durant la seua intervenció ha insistit en la importància del teixit industrial que, actualment, caracteritza Tarragona, recordant els últims ajuts estatals en diferents adjudicacions dels quals s’ha beneficiat el territori. Entre aquestes, Brustenga ha fet incís en els 17 milions d’euros aportats per la millora dels projectes industrials enfocats en la descarbonització i els 69 milions en Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica en matèria de vehicles elèctrics (PERTE VEC). En total, unes inversions de 89 milions d’euros que complementen els ajuts de 32 milions atorgats per a la compensació d’emissions de CO2 des de les empreses tarragonines. «Tenim la necessitat d’escoltar a totes les empreses», ha explicat el secretari, que destacava el «gran talent, la conscienciació i les ganes d’invertir que hi ha en un territori com Tarragona».