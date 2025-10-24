Feina
L'ocupació supera les 403.000 persones amb feina a Tarragona i l'Ebre en el tercer trimestre de l'any
La taxa d'atur es redueix al 10,63% amb 47.900 persones sense feina
Tarragona i les Terres de l'Ebre han tornat a registrar un rècord d'ocupació en aquest tercer trimestre, amb 403.000 persones treballant, 10.100 més que en el trimestre anterior, i 12.600 més que en el mateix període de fa un any. La taxa d'atur continua descendint lleugerament enguany. En el tercer trimestre ha baixat fins al 10,63%, 0,8 punts menys que en el segon trimestre de 2025 i 0,65 punts menys que fa un any.
Es manté, però, com la taxa més alta de les quatre províncies catalanes, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), dos punts per sobre de Barcelona i quatre punts per sobre de Lleida i Girona. En xifres absolutes, a Tarragona i l'Ebre es van registrar 47.900 persones sense feina, 2.800 menys que en el trimestre anterior i una reducció de 1.800 respecte a fa un any, quan eren 49.600. Segons les dades de l'EPA, amb una reducció de 3,65 punts respecte al segon trimestre de l'any, la taxa d'atur de les dones es va situar en el 10,19%, per sota gins i tot de la taxa d'atur masculina, del 10,99%. El percentatge d'homes sense feina a les demarcacions de Tarragona i l'Ebre ha crescut 1,69 punts sobre el segon trimestre d'enguany i 1,79 punts respecte al tercer trimestre de 2024.
El sector serveis continua, amb diferència, sent el que més ocupació genera al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb 281.000 persones, pràcticament les mateixes que el trimestre anterior i el tercer trimestre de 2024. Els treballadors en la indústria creixen, amb 71.100 ocupats, 4.600 més que el trimestre anterior, però 2.400 menys que l'any anterior. La construcció també incrementa el nombre de treballadors, amb 34.800 empleats, 6.200 més que al segon trimestre d'enguany i 9.900 més que el mateix període de l'any passat. Finalment, l'agricultura, creix amb 17.000 ocupats, 1.300 més que el segon trimestre i 5.700 més un any abans.