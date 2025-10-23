Equipaments
Vila-seca adjudica noves fases de les obres de l’Estadi Municipal per gairebé 8 milions d’euros
Pressupostades en uns 20 milions d’euros, les obres de transformació s’estan executant en diverses fases
L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat recentment, en Junta de Govern Local, l’adjudicació del contracte corresponent a les fases 3, 4 i 5 de la remodelació de l’Estadi Municipal, amb un import de 7.911.798,82 €. Aquestes fases es sumen a les dues primeres que actualment s’estan executant, amb previsió de finalitzar-se durant el segon trimestre de 2026.
El projecte global de transformació de l’Estadi Municipal, amb un pressupost total d’uns 20 milions d’euros, preveu la construcció de dos nous camps de futbol amb graderies, una pista d’atletisme homologada amb funcionalitat de camp de futbol, una pista poliesportiva, tres pistes de tennis i sis de pàdel, a més de zones de gimnàstica a l’aire lliure, espais verds i públics i els edificis de serveis corresponents amb vestuaris, gimnàs i bar-restauració.
Per avançar en el calendari, algunes fases es solaparan, tot i que encara s’ha d’establir amb precisió si els nous treballs poden començar abans de finals d’aquest any o a inicis del 2026. Superades aquests tre passos es completarà la construcció dels dos edificis principals del complex: l’edifici destinat a les graderies i vestuaris, i l’edifici gestor que concentrarà tots els serveis. També es finalitzaran totes les instal·lacions relacionades amb el futbol i l’atletisme.
La fase 3 consisteix principalment en l'enderroc del camp de futbol preexistent i instal·lacions annexes, la retirada de la plataforma d’aparcament provisional i la construcció de la pista d’atletisme definitiva, amb adequació dels espais perimetrals i execució de la tanca per delimitar l’accés a les instal·lacions.
Tanmateix, el següent pas consistirà en l'enderroc de la pista d’atletisme preexistent, construcció del segon camp de futbol i de la plataforma superior d’aparcament al carrer de la Feredat. I finalment, l'última fase consistirà en la construcció dels mòduls 1 i 2 de l’edifici gestor, incloent-hi estructura, instal·lacions i equipament, fins a garantir la plena funcionalitat del servei.
Les obres es desenvoluparan de manera consecutiva al llarg dels propers dos anys, amb l’objectiu de modernitzar el complex esportiu sense interferir en l’activitat dels camps i instal·lacions actuals.