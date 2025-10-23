Societat
Llum verda a les noves normes per evitar l'abocament de pèl·lets en platges com les de Tarragona
S'exigirà a les companyies que manipulin microplàstics que prenguin mesures específiques per evitar pèrdues
El Parlament Europeu ha aprovat de forma definitiva la nova regulació comunitària sobre prevenció de la pèrdua de pèl·lets en el medi ambient que busca evitar la concentració de microplàstics que afecta platges com les de Tarragona. La nova normativa obligarà els operadors econòmics que manipulin més de cinc tones de pèl·lets de plàstic a la Unió Europea que adoptin «mesures específiques» per evitar pèrdues.
Les noves normes també afectaran tots els transportistes de la UE i de tercers països que utilitzin carretera, ferrocarril o vies navegables interiors, així com als operadors marítims que surten o fan escala en un port d'un país de la UE. Amb la nova regulació, la UE busca reduir els microplàstics alliberats al medi ambient en un 30%.
El Consell de la UE -on seuen els estats- va donar llum verda a les noves normes el setembre passat. Un cop l'Eurocambra ha donat el seu vistiplau aquest dijous en una votació durant la sessió plenària a Estrasburg, la llei serà signada pels dos colegisladors i, posteriorment, es publicarà al Diari Oficial de la UE.
La normativa entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació al butlletí de la UE, malgrat que les disposicions no s'aplicaran fins dos anys després de la seva entrada en vigor i tres anys en el cas del transport marítim.
Amb les noves normes, quan es produeixin pèrdues accidentals o incidentals, els operadors o els transportistes en qüestió hauran de notificar immediatament als serveis d'emergència per poder minimitzar l'impacte, així com prevenir nous incidents.
S'exigirà a les empreses establir i implementar plans de gestió de riscos en totes les seves instal·lacions amb mesures per a cada estació de la cadena de subministrament i estableix també obligacions per a les operacions de neteja en cas de pèrdues accidentals.
Per garantir l'equitat, els transportistes que no pertanyin a la UE hauran de designar un representant autoritzat dins de la UE i, els que manipulin més de 1.500 tones de pèl·lets de plàstic anualment, hauran d'obtenir una certificació d'una tercera part independent.
Les empreses més petites que manipulin més de 1.500 tones hauran de presentar una certificació única que es realitzarà cinc anys després de l'entrada en vigor de la norma i les companyies que manipulin menys de 1.500 tones l'any i les microempreses només hauran d'emetre una declaració de conformitat.
Quant al transport marítim, s'introdueixen requisits específics que afecten l'embalatge, el transport i la informació sobre la càrrega per prevenir pèrdues en el mar. Concretament, la regulació estableix l'obligació que els operadors garanteixin que els pèl·lets «estan embalats en envasos de bona qualitat, prou resistents i degudament tancats per suportar les condicions habituals del transport». També s'exigirà que vagin acompanyats d'informació «clara» sobre la càrrega i sol·licituds concretes per a l'estiba.
Espanya és qui va forçar la inclusió del transport marítim dins la normativa després que el gener del 2024 les costes de Galícia es veien afectades per una gran concentració de pèl·lets provinents de sis contenidors que van bolcar al mig del mar.
L'objectiu de tot plegat és reduir un 30% els microplàstics alliberats al medi ambient per a l'any 2030. Un propòsit que va sorgir l'octubre del 2023, quan la Comissió Europea va posar sobre la taula la proposta de reglament per abordar la contaminació per microplàstics resultant de les pèrdues de grànuls de plàstic, les matèries primeres industrials utilitzades per fabricar productes de plàstic.