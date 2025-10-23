Economia
Les exportacions cauen un 9,5% a l'agost a Tarragona, coincidint els aranzels americans
Les vendes exteriors mantenen una tendència interanual a la baixa, amb un 2,2% menys que els primers vuit mesos de 2024
L'entrada en vigor dels aranzels dels Estats Units durant el mes d'agost passat ha generat una sotragada en les exportacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els 702,5 milions d'euros de vendes a l'estranger registrades suposen una davallada del 9,5% respecte al juliol, quan s'havien mantingut respecte al juny, amb uns 952,9 milions d'euros.
Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Economia, es manté la tendència interanual de davallada de les vendes exteriors al territori, amb un 2,2% menys de gener i agost, respecte al mateix període de l'any passat. Les exportacions a Tarragona i l'Ebre mantenen el pes al conjunt de l'Estat (2,9%). Les importacions també es van reduir a l'agost un 5,3%, amb 1.330,1 milions d'euros.
Entre gener i agost, a Tarragona i l'Ebre les vendes exteriors acumulen 7.386,1 milions d'euros (-2,2%) i les importacions ascendeixen als 11.548,3 milions d'euros, un 2,7% menys que el mateix període de 2024. El pes de les importacions en el conjunt de l'Estat és del 4%.
A l'agost, els productes amb més sortida internacional a Tarragona i l'Ebre, han estat els químics i les manufactures de consum. Les exportacions de productes químics a les comarques tarragonines i ebrenques han assolit els 225,4 milions d'euros, una reducció del 18,1%, però amb un pes en les exportacions estatals que supera el 32%. Les vendes a l'estranger de manufactures de consum continua a l'alça, amb un creixement a l'agost del 58,8% i 141,4 milions d'euros. El mercat tarragoní representa el 20,1% del conjunt estatal. Pel que fa a les importacions d'aquests productes, dels químics es mantenen amb compres de 192,3 milions d'euros a l'agost, i dels productes de consum les importacions han incrementat un 120,8%, amb unes compres de 109,7 milions d'euros.
Durant els vuit primers mesos de l'any, els productes químic són dels més exportats, amb 2.595,3 milions d'euros que no suposa cap increment interanual. Les importacions en el sector també s'han mantingut estables respecte al 2024 amb 1.767 milions d'euros de compres. Els béns d'equip continuen entre els productes més venuts a l'estranger, amb 1.285,1 milions d'euros de vendes entre gener i agost, un creixement del 7,5% interanual. En aquest sector, les importacions van créixer fins als 1.598,8 milions d'euros, un 13,8%.