Política
L’oposició de Cambrils exigeix la dimissió de Carlos Caballero
Els Comuns argumenten una suposada falsificació del seu currículum, mentre ERC demana explicacions
El grup de Cambrils a Comú Podem ha demanat públicament l’alcalde del municipi, Oliver Klein, el cessament immediat del regidor d’Urbanisme i Cultura, Carlos Caballero. Les acusacions consisteixen, segons el portaveu dels Comuns, Jordi Barberà, en una presumpta «falsificació del currículum» del regidor, a qui exigeixen que presenti els seus estudis en arquitectura que, actualment, figuren al registre oficial de l’Ajuntament. En un comunicat, Barberà ha explicat que el regidor «només va cursar el primer any de la carrera d’Arquitectura», una afirmació que es va tractar durant el ple del passat 26 de setembre. Cavaller, integrant del Nou Moviment Ciutadà, va explicar en aquell moment que «havia iniciat els estudis l’any 2012, a la Facultat d’Arquitectura de la URV de Reus» tanmateix «no s’havia col·legiat perquè sempre havia treballat com a assalariat».
De la mateixa manera, Jordi Barberà ha assegurat al Diari Més que també hi ha deficiències en la declaració d’un postgrau al currículum del regidor. El portaveu també indicava que no existeix el «postgrau d’Experto en Plantejament i Gestió Urbanística a l’Escola d’Edificació de Madrid», una titulació que, segons figura al web del consistori, el regidor està cursant avui dia. Un fet que aquest mitjà ha pogut confirmar, observant que els estudis esmentats no fan referència a estudis universitaris postobligatoris, sinó a un curs en línia de 85 hores amb un preu de 2.975 euros.
El grup municipal d’Esquerra Republicana, davant de la denúncia pública de Cambrils en Comú, també ha demanat explicacions «immediates» a l’equip de govern. Una reclamació que, diuen, «no pot ser ignorada per l’alcalde, ni pel conjunt de l’executiu». «Si el senyor Caballero ha mentit sobre la seua formació, ha de donar explicacions públiques», ha afirmat el grup en un nou comunicat contra el regidor. El president del grup, Eduard Pellicer, també ha advertit que «aquesta situació posa en risc la credibilitat de tot el govern municipal», repetint també les reclamacions al regidor.
Dades conegudes
El govern cambrilenc no ha ofert declaracions públiques sobre aquesta problemàtica, malgrat les reiterades demandes de grups polítics de l’oposició cambrilenca. El regidor, per la seua part, tampoc no ha volgut fer declaracions sobre les acusacions dels Comuns i d’ERC, que insisteixen en la «facilitat» d’entregar la seua titulació a la Secretaria del consistori per verificar les dades que consten en els registres. Fins al moment, tot han estat negatives. Les úniques explicacions per part del regidor d’Urbanisme, com ha indicat el portaveu, es van oferir durant l’últim ple municipal. «Les úniques proves les ha d’aportar ell, sabem que no té la titulació, ni ha exercit mai com a arquitecte», ha indicat Barberà al Diari Més. Novament, els grups municipals continuen esperant una resposta.