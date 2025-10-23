Seguretat
L’advocat d’Albert Jansà qualifica de «mal resolt» l’arxivament del cas
El defensor explica que no van denunciar les crítiques, sinó l'assetjament
La resolució del Cas Jansà va determinar-se aquest dimarts després de l’arxivament definitiu de la causa per assetjament sobre cinc regidors d’Altafulla. El cap de Comunicació del consistori altafullenc i director d’Altafulla Ràdio, Albert Jansà, va denunciar l’any 2023 diversitat d’atacs a través de les xarxes socials, entre ells insults o crítiques diàries des de diferents perfils falsos. Aquesta setmana, el magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona va arxivar el cas, després de no detectar «indicis de criminalitat» contra el denunciant, indicant que «li afectaven massa les crítiques» en l’informe de resolució final.
L’advocat d’Albert Jansà, Andreu Van den Eynde, ha qualificat la causa d’arxivament com a «mal resolta». «Més enllà del debat, parlem d’enfrontar assetjament. No teníem res per saber qui hi havia al darrere», explica el defensor. Van den Eynde argumenta que la decisió final de l’Audiència Provincial obre la porta als suposats assetjadors cibernètics a «fer el que vulguin».
«Nosaltres vam denunciar l’activitat de perfils falsos de forma concertada dirigides reiteradament sobre una persona», ha explicat al Diari Més l’advocat, que malgrat tot, diu «acceptar la realitat» i critica la «poca col·laboració» dels investigats». Ara, el cas queda tancat, malgrat que els casos d’assetjament continuen presents al municipi i diverses denúncies continuen actives. Van den Eynde, també defensa a Jordi Molinera, alcalde del municipi, qui va afirmar patia una situació similar a Jansà pel que fa als casos d’assejtament.