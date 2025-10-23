Mobilitat
La Diputació de Tarragona inicia les obres de millora de la carretera TP-7225 al seu pas pel Morell
L’actuació augmentarà la seguretat i l’accessibilitat a la via mitjançant la redistribució d’espais i la construcció d’un carril bici
La Diputació de Tarragona ha iniciat aquest dijous les obres d’adequació i millora de la carretera TP-7225 al seu pas pel nucli urbà del Morell.
Els treballs inclouen la redistribució dels espais de la calçada i la construcció d’un carril bici separat mitjançant delimitadors, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària i afavorir la convivència entre vehicles i vianants. L’actuació, que suposa una inversió de 30.000 € per part de la Diputació, forma part de les polítiques de millora de la mobilitat sostenible i de l’accessibilitat a les vies urbanes de la demarcació.
Està previst que les obres finalitzin a finals de novembre. Durant aquest període, el trànsit podria veure’s afectat per aturades puntuals, regulades per operaris de senyalització o semàfors. També hi haurà restriccions temporals d’aparcament dins del tram afectat, que quedarà degudament senyalitzat per garantir la seguretat dels usuaris.