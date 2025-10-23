Policial
Detinguts a Tarragona i Barcelona per ciberestafar gairebé 90.000 euros
La major part de les estafes les feien amb els mètodes del 'smishing' i 'vishing'
La Guàrdia Civil de Cantàbria, en el marc de l’operació Bartarra contra la ciberdelinqüència, ha procedit a la detenció de 30 persones i a la investigació d’una altra, com a presumptes autors de diferents tipus d’estafes utilitzant les noves tecnologies. A Tarragona es va fer una de les detencions, la resta a Barcelona. Els fets havien estat denunciats a Cantàbria i es calcula que les estafes denunciades assoleixen gairebé els 90.000 euros.
De les actuacions realitzades, 24 dels detinguts i l’investigat, han estat com a conseqüència de ciberestafes tipus smishing i vishing. En aquestes modalitats, les víctimes residents en Cantàbria, haurien rebut en primer lloc un SMS aparentment d’una entitat bancària, comunicant-los algun problema a la seva banca digital, i que per iniciar la seva resolució haurien d’accedir a l’enllaç que acompanyava a l’esmentat missatge.
Posteriorment van rebre una trucada fent-se passar per l’entitat bancària, per sol·licitar-los un codi que prèviament els havien remès, igualment per SMS. Amb l’esmentat codi el que estaven fent era validar una transferència a favor dels ciberdelinqüents.
Altres estafes
Els investigadors es van centrar igualment en altres tipus de ciberestafes relacionades amb càrrecs no autoritzats a la targeta bancària d’una víctima, amb qui van realitzar més de 10 compres a internet. D’altra banda, víctimes que van adquirir una excavadora i cartes col·leccionables, no van rebre els articles pagats. Per aquests fets es va detenir tres persones.
Així mateix, es continuen recollint denúncies per estafes del denominat «fals fill en conflictes», rebent les víctimes missatges dels que diuen ser els seus fills fent-los saber una necessitat urgent amb petició de diners. També continuen les tipus sextorsión, on les víctimes, que han pogut entrar en pàgines de contactes, són amenaçats perquè paguin amb l’excusa d’haver molestat les dones dels anuncis. Per aquests casos s’han practicat unes altres tres detencions.
Des de la Guàrdia Civil es recorda no accedir a enllaços que apareguin en missatges SMS de suposades entitats bancàries, no facilitar cap codi rebut, encara que sigui sol·licitat via telefònica per persones que s’identifiquen com a treballadors de l’entitat, tampoc no facilitar les claus de les banques online. Desconfiar dels missatges via WhatsApp, de números desconeguts que diuen ser dels seus fills. S’han de fer preguntes que només ells sàpiguen respondre, o contactar pels mitjans habituals amb els seus fills. Quant a les compres per internet, s’aconsella realitzar-les en webs segurs i reconeguts, que donin garantia d’entrega.