Policial
Desarticulada una xarxa de famílies a Tarragona que feia passar els seus fills per menes
La Policia Nacional ha detingut a 30 persones i 22 menors han estat retornats als seus pares
La Policia Nacional ha desarticulat a la província de Tarragona una xarxa de famílies estrangeres que feien passar els seus fills per menors no acompanyats (MENA) perquè l'Estat assumís la seva tutela, en una operació que s'ha saldat amb 30 detinguts i 22 menors retornats als seus pares. Segons la Policia Nacional, aquest frau ha suposat més d'1,58 milions d'euros a les arques de la Seguretat Social.
La investigació, iniciada el novembre de 2023, va revelar famílies estrangeres que portaven els seus fills a Espanya amb visats de turisme tipus C, d'una o múltiples entrades, per posteriorment abandonar-los de forma deliberada a prop de comissaries, centres de menors o organismes públics.
Els menors, seguint instruccions dels seus progenitors, es declaraven en situació de desemparament amb l'objectiu d'activar el sistema de tutela estatal.
El propòsit, segons la investigació, era que les institucions públiques assumissin les despeses de manutenció, educació i assistència sanitària dels menors i facilitessin una futura reunificació familiar i l'obtenció de permisos de residència.
La Policia Nacional ha identificat dos perfils de famílies implicades: d'una banda, progenitors amb nivell adquisitiu mitjà-alt i diversos visats Schengen, que tornaven al seu país després de deixar als menors, encara que mantenien visites periòdiques; i, de l'altra, famílies amb menys recursos econòmics que es quedaven a Espanya i mantenien contacte telefònic amb els fills.
El cost del manteniment d'aquests suposats menors, inclosos alguns majors de 18 anys, pot oscil·lar entre 31 i 140 euros diaris, segons dades policials.
L'operació s'ha desenvolupat en col·laboració amb la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona, que va remetre a la UCRIF (Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals) informes de possibles casos irregulars.
Fins al moment, han detectat 124 expedients de menors en centres de protecció de la província que podrien estar vinculats a aquest tipus de frau. D'aquests, 109 han estat analitzats i s'han tramitat 28 atestats.
Els pares detinguts estan acusats d'abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal i frau a l'administració pública. A més, la Policia Nacional continua quantificant les despeses derivades de la tutela per incorporar-los a l'atestat final.