Cambrils presenta un projecte de 25 MEUR per a la renovació urbana i social de tres barris històrics

L’objectiu de les propostes és promoure una transformació integral i profunda a l’Eixample Vila, al Barri Antic i a la Pallissa

Una de les actuacions amb més pressupost de la candidatura és la finalització del Teatre Auditori amb una inversió de 7,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Cambrils ha presentat un projecte de 25 milions d’euros a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de portar a terme 31 actuacions i impulsar una transformació integral, sostenible i inclusiva a l’Eixample Vila, el Barri Antic i la Pallissa. Es tracta d'una àrea que concentra part del nucli històric i que necessita una renovació urbana per millorar-ne l'accessibilitat.

Segons ha explicat l’alcalde Oliver Klein, el projecte “representa una aposta decidida pel present i el futur de Cambrils” i respon a la voluntat del govern municipal de “posar les persones al centre de les polítiques públiques”. Klein ha destacat que “és molt més que un conjunt d’inversions: és una mirada llarga i optimista cap a la ciutat que volem ser, cohesionada, moderna i amb oportunitats per a tothom”.

Entre les actuacions més destacades hi ha la finalització del Teatre-Auditori, que també acollirà l’Escola de Música i un equipament social, amb una inversió de 7,5 milions d’euros. Altres projectes importants inclouen la substitució de canonades de fibrociment, la retirada d’amiant dels habitatges, la creació d’habitatge dotacional per a joves i gent gran.

Amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i augmentar les zones verdes i ombrívoles del municipi, el Pla també contempla la renaturalització d’espais com l’avinguda Vidal i Barraquer o el barranc Verge del Camí.

En l’àmbit social, el projecte posa èmfasi especial en l’acció sociocomunitària, amb iniciatives com un programa de suport psicològic per a la gent gran, la creació de grups d’ajuda mútua per a famílies, el Casal TV per a la gent gran o el programa Cambrils Ciutat de Drets.

Es planteja també la dinamització de locals buits i accions de formació i inclusió digital per a col·lectius vulnerables amb tallers i activitats dirigides a millorar les competències tecnològiques i afavorir la inserció laboral dels cambrilencs.

Finlment, la candidatura es completa amb actuacions per revaloritzar el patrimoni històric i cultural de la ciutat, com la rehabilitació del Celler de Cambrils i un itinerari de murals gastronòmics que connectarà el Pòsit amb el Mercat de la Vila, en homenatge a les receptes tradicionals de la mar i l’horta.

