Política
Cambrils presenta un projecte de 25 MEUR per a la renovació urbana i social de tres barris històrics
L’objectiu de les propostes és promoure una transformació integral i profunda a l’Eixample Vila, al Barri Antic i a la Pallissa
L’Ajuntament de Cambrils ha presentat un projecte de 25 milions d’euros a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de portar a terme 31 actuacions i impulsar una transformació integral, sostenible i inclusiva a l’Eixample Vila, el Barri Antic i la Pallissa. Es tracta d'una àrea que concentra part del nucli històric i que necessita una renovació urbana per millorar-ne l'accessibilitat.
Segons ha explicat l’alcalde Oliver Klein, el projecte “representa una aposta decidida pel present i el futur de Cambrils” i respon a la voluntat del govern municipal de “posar les persones al centre de les polítiques públiques”. Klein ha destacat que “és molt més que un conjunt d’inversions: és una mirada llarga i optimista cap a la ciutat que volem ser, cohesionada, moderna i amb oportunitats per a tothom”.
Entre les actuacions més destacades hi ha la finalització del Teatre-Auditori, que també acollirà l’Escola de Música i un equipament social, amb una inversió de 7,5 milions d’euros. Altres projectes importants inclouen la substitució de canonades de fibrociment, la retirada d’amiant dels habitatges, la creació d’habitatge dotacional per a joves i gent gran.
Amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i augmentar les zones verdes i ombrívoles del municipi, el Pla també contempla la renaturalització d’espais com l’avinguda Vidal i Barraquer o el barranc Verge del Camí.
En l’àmbit social, el projecte posa èmfasi especial en l’acció sociocomunitària, amb iniciatives com un programa de suport psicològic per a la gent gran, la creació de grups d’ajuda mútua per a famílies, el Casal TV per a la gent gran o el programa Cambrils Ciutat de Drets.
Es planteja també la dinamització de locals buits i accions de formació i inclusió digital per a col·lectius vulnerables amb tallers i activitats dirigides a millorar les competències tecnològiques i afavorir la inserció laboral dels cambrilencs.
Finlment, la candidatura es completa amb actuacions per revaloritzar el patrimoni històric i cultural de la ciutat, com la rehabilitació del Celler de Cambrils i un itinerari de murals gastronòmics que connectarà el Pòsit amb el Mercat de la Vila, en homenatge a les receptes tradicionals de la mar i l’horta.