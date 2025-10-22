Hisenda
Torredembarra congela impostos el 2026 i bonifica l’IBI per fomentar el lloguer social
Es continua amb una política de contenció fiscal després de l’ajust important que ja es va aplicar l’any 2024
L’Ajuntament de Torredembarra mantindrà congelades totes les taxes i impostos municipals pel 2026 i introduirà noves mesures per afavorir l’accés a l’habitatge i penalitzar la desocupació permanent d’immobles. L’alcalde, Vale Pino, i el regidor d’Hisenda, Eduard Rovira, han presentat aquest dimecres la proposta de modificació de les ordenances fiscals, acompanyats pels portaveus dels grups municipals d’ERC, PSC i Junts per Torredembarra.
L’equip de govern aposta per continuar amb una política de contenció fiscal iniciada el 2024 i destaca com a principal novetat una bonificació del 95% de la quota de l’IBI pels habitatges inscrits a la Borsa de Mediació pel Lloguer Social del Consell Comarcal del Tarragonès. La mesura busca incentivar que més propietaris posin pisos buits al mercat amb preus assequibles i amb garanties com assegurança de cobrament, assessorament i seguiment durant el contracte.
D’altra banda, s’endureixen els recàrrecs de l’IBI per a grans tenidors amb habitatges desocupats: un 50% si l’immoble porta més de dos anys buit, un 100% si supera els tres, i un 50% addicional en cas de tenir més d’un habitatge desocupat al municipi. L’objectiu, segons Rovira, “no és recaptar més, sinó incentivar que aquests pisos surtin al mercat”.
El govern també introdueix altres ajustos tècnics, com la gratuïtat dels informes d’accidents de trànsit, l’actualització de denominacions de carrers i modificacions en els preus públics de l’Escola Municipal de Música i els concerts de Roca Foradada.
La proposta d’ordenances fiscals es portarà a aprovació en el ple extraordinari convocat pel 27 d’octubre a les 10 h.