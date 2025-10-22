Policial
Intercepten al Vendrell una furgoneta amb 120 kg de marihuana valorada en 800.000 euros
Els Mossos van desplegar u dispositiu per aturar el vehicle que havia sortit d’un pis de Salou
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Tarragona van detenir el passat dijous, 16 d’octubre, un home de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal.
La detenció és el resultat d’una investigació policial que va culminar amb un ampli dispositiu desplegat dijous a la tarda per interceptar una furgoneta sospitosa, carregada de marihuana, que havia sortit d’un domicili de Salou.
Gràcies a la col·laboració d’efectius de trànsit, els agents van aconseguir aturar el vehicle a l’altura del Vendrell, a l’AP-7, al punt quilomètric 216. En el seu interior s’hi van localitzar 120 quilograms de cabdells de marihuana envasats al buit.
El conductor va ser immediatament detingut i, l’endemà, amb autorització judicial, els investigadors van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili de Salou d’on havia sortit la furgoneta
A l’interior del pis, situat al carrer Llevant, els agents van localitzar diverses màquines d’envasar al buit i una gran quantitat de material destinat a la manipulació i preparació de la droga per a la seva distribució. Segons les estimacions, la marihuana intervinguda tindria un valor superior als 800.000 euros en el mercat il·legal.
La investigació apunta que el detingut formaria part d’un grup criminal establert a Salou, dedicat al cultiu, manipulació i distribució de marihuana cap a diversos països europeus.
El cas, iniciat a principis del mes de juliol, continua obert i no es descarten noves detencions. El detingut va passar dissabte a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.