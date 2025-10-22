Societat
Els veïns de les Masies Catalanes de l’Albiol, en peu de guerra per la instal·lació d’un parc fotovoltaic
L’Ajuntament també culpa la Generalitat per la mala gestió informativa sobre el projecte
Els veïns de la urbanització Masies Catalanes, situada a l’Albiol, continuen la seva reivindicació particular contra la instal·lació d’una planta fotovoltaica a només 45 metres de les seves cases. La Plataforma ‘Stop Planta Solar Alcover i l’Albiol’, creada arran dels problemes ocasionats per la creació del recinte, suma 164 adherits dels 538 veïns que componen el municipi. El 84% dels habitants resideix, precisament, en aquesta urbanització, que ara demana explicacions per la mala gestió de la instal·lació definitiva de la Planta d’energia solar «Las Lomas» sense avís previ. D’acord amb fonts properes a la plataforma, la iniciativa «no s’oposa a les energies renovables», però sí les afectacions que, en menys d’un mes, ha provocat la planta.
El recinte, que acollirà 11.543 plaques fotovoltaiques, s’ha instal·lat en un terreny privat, actualment, llogat per la Generalitat per un termini de 30 anys. Segons els informes presentats per la Generalitat entre l’estiu del 2022 i el passat mes de setembre, els terrenys presenten condicions «favorables» i argumenten que la planta es troba a «5,6 quilòmetres en línia recta del poble de l’Albiol». Una «falsa veritat», segons explica la plataforma, que «obvia» en la documentació la població de la urbanització de Masies Catalanes. Els veïns van presentar al·legacions el mes d’octubre de 2023, un mes després de la publicació del projecte i de l’autorització inicial, sense temps per argumentar les problemàtiques ni presentar esmenes davant la Generalitat.
L’Ajuntament de l’Albiol, malgrat les queixes des d’entitats com Stop Planta Solar, també va tractar d’endarrerir la creació de la planta. A principis del 2024, el consistori va informar sobre la «suspensió temporal de les llicències per construir parcs energètics renovables en sol no urbanitzable al municipi». Una mesura per tractar de solucionar les futures afectacions que comportaria el projecte que, segons ha explicat l’alcalde de l’Albiol, Andreu Carrasco, al Diari Més, «es va presentar des de la Generalitat quan els tràmits ja estaven pràcticament fets». «No hi va haver manera», ha indicat el batlle, argumentant que «pràcticament es va veure obligat» a signar la instal·lació definitiva del projecte a l’Albiol.
Els habitants de la urbanització, però, continuen demanant explicacions al consistori, principalment, per la gestió informativa del projecte, que consideren «insuficient». Al juny d’aquest 2025, va produir-se una reunió entre l’Ajuntament i, gairebé, 30 veïns, que no va resultar funcional i va augmentar la tensió entre els dos bàndols representats.
En suma de la construcció de la planta amb una proximitat a poc més de 40 metres de les primeres cases de la urbanització, les queixes també s’enfoquen cap a les inundacions que afavoreixen els terrenys on s’instal·len les plaques. L’espai, propietat privada llogada per la Generalitat a un veí anònim de l’Albiol, acumula aigua que travessa el recinte quan hi ha aiguats com els del passat octubre. El pendent que caracteritza el terreny i que ajuda a la instal·lació de les plaques és, en conseqüència, un espai perfecte per a generar un flux fort d’aigua, que inunda la carretera paral·lela a la finca Mas Gibert.
Durant l’aprovació del projecte, l’Agència Catalana d’Aigües (ACA) va presentar una informe «favorable» sobre els terrenys, sense valorar les possibles inundacions. L’eliminació dels arbres al terreny va generar grans corrents i danyant la carretera C-14. i el seu entorn. L’Ajuntament i la plataforma coincideixen en el fet que, la gestió de l’ACA i la Generalitat no va ser correcta. L’Ajuntament ha informat al Diari Més que la Diputació de Tarragona, propietària de la carretera, continua treballant per solucionar aquest problema concret, tot i que fa un mes que espera resposta.