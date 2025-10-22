Societat
Els Premis URV-Fòrum Trics distingeixen els millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius
Dos estudis sobre la Dansa Macabra de la Selva del Camp i les plantes silvestres al Camp de Tarragona són guardonats
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha reconegut aquest dimarts els millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius amb els Premis URV-Fòrum Trics, una iniciativa destinada a fomentar l’esperit científic, la creativitat i l’interès per la recerca entre l’alumnat i a facilitar l’accés als estudis universitaris.
Els guardons d’aquesta edició han destacat un estudi sobre la Dansa Macabra de la Selva del Camp i un altre sobre les plantes silvestres al Camp de Tarragona, en el marc del Fòrum Trics, un certamen amb una llarga trajectòria dedicat a estimular la investigació entre l’alumnat de secundària de la demarcació.
En total, s’han concedit dos primers premis i dos segons premis, distribuïts en dues categories: Humanitats i Ciències Socials, i Ciències, Tecnologia, Arquitectura i Ciències de la Salut. Els primers premis han estat dotats amb 1.200 euros per a la matrícula de grau a la URV, mentre que els segons premis han rebut 700 euros. A més, estudiants, tutors i centres docents han rebut un diploma de reconeixement per la seva tasca i implicació en la recerca.
A la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, el primer premi ha estat per a Dídac Pérez Garriga, de l’Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp, amb el treball “La Dansa Macabra. La Confraria de la Sang i el Ball de la Mort de la Selva del Camp”. El segon premi ha reconegut “100 anys de canvis”, de Júlia Reyes Murgadas, del mateix institut.
En la modalitat de Ciències, Tecnologia, Arquitectura i Ciències de la Salut, el primer premi ha estat per a Pol Pujades Sugrañes, del Col·legi Lestonnac de Tarragona, amb el projecte “Valoració de les plantes silvestres al Camp de Tarragona”, mentre que el segon premi ha recaigut en Laura Gonzalez Lara, de l’Institut Torreforta, amb “La Intel·ligència artificial al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona”.