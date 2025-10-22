Societat
Cambrils ofereix un servei gratuït de taxi a demanda per anar al cementiri per Tots Sants
El servei gratuït amb taxis es va posar en marxa l’any 2023, en substitució del que s’havia prestat fins llavors amb els autobusos urbans,
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Cambrils posa a disposició de la ciutadania un servei gratuït de taxi a demanda per desplaçar-se al cementiri amb motiu de la festivitat de Tots Sants, els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.
El servei es podrà reservar a partir del dilluns 28 d’octubre trucant al telèfon 977 362 622, indicant el punt de recollida, l’hora d’anada i tornada, el nombre de persones i un telèfon de contacte.
Els punts de recollida corresponen a les parades de l’autobús urbà i a les parades oficials de taxi. El servei funcionarà de les 10 a les 18.20 hores, amb sortides cada 30 minuts. L’última anada serà a les 17.30 hores i l’última tornada a les 18.20 hores. Les persones usuàries podran compartir el trajecte amb altres passatgers en taxis de vuit places, sempre que coincideixin els horaris i els recorreguts sol·licitats.
Aquest sistema de transport, que substitueix el servei especial d’autobusos urbans que s’oferia anteriorment, es va posar en marxa per primera vegada l’any 2023. Enguany, el govern municipal consolida aquesta iniciativa amb l’objectiu de facilitar una opció més personalitzada i accessible per a les persones que depenen del transport públic.