Solidaritat
Cambrils acull la primera cursa solidària “Rodes que donen vida” per la lluita contra el càncer
L’esdeveniment consistirà en una cursa de 10 Km amb patins, una cursa popular i altres activitats com una masterclass, exhibicions i un vermut
Cambrils celebrarà aquest diumenge, 26 d’octubre, la primera edició de la cursa solidària “Rodes que donen vida”, una iniciativa esportiva i benèfica impulsada pel club Rollers Cambrils que destinarà la recaptació íntegrament a AFANOC, ACAM i UAPO, entitats dedicades a la lluita contra el càncer i l’acompanyament a les persones afectades i les seves famílies.
L’esdeveniment, obert a tota la ciutadania, començarà a les 10 hores a la plaça de l’Ajuntament i oferirà dues modalitats: una cursa de 10 km amb patins, per a participants a partir de 10 anys, i una cursa popular de 5 km, oberta a tothom i adaptable a diferents formats de desplaçament, com patins, bicicletes, patinets, cotxets o a peu.
La jornada solidària forma part de la cinquena edició del Rollerfest, la festa dels patins que el club organitza anualment amb el suport del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils. El programa inclou activitats complementàries com una classe d’escalfament amb zumba, una masterclass d’Urban FreeStyle i Wizard, exhibicions de Rollers Cambrils, un vermut solidari, un sorteig de regals i altres sorpreses.
Les inscripcions ja estan obertes a través del web athleticevents.net
amb un preu solidari de 10 euros, que es destinaran íntegrament a les entitats beneficiàries. Les persones inscrites rebran la bossa del corredor Rodabike, una samarreta de la cursa i una gorra d’Afanoc dissenyada per Mari Ito. Aquelles persones que no puguin participar-hi presencialment també poden col·laborar adquirint un dorsal solidari (Dorsal 0) per 5 euros.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, la regidora d’Esports i Salut, Gemma Balanyà, i les representants de l’organització Elena González i Susana Casado han presentat aquest matí tots els detalls de l’esdeveniment, destacant-ne el caràcter inclusiu i solidari.
El Rollerfest 2025 començarà divendres amb una ruta nocturna Friday Night RollersCambrils, continuarà dissabte amb sortides pel Parc de l’Ardiaca, una competició de RollerCross i una ruta nocturna temàtica terrorífica, i culminarà diumenge amb “Rodes que donen vida”.