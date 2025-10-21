Urbanisme
El passeig de la platja de la Pineda, a mig camí d’una renaturalització pionera
El projecte suposa la primera «regressió» d’un tram marítim per pal·liar el canvi climàtic
El passeig marítim de Vila-seca continua amb les obres per portar a terme una renovació històrica de l’entorn natural de la platja de la Pineda. El projecte avança favorablement per estar enllestit a principis de l’any 2026 en una única fase, i se situa com una proposta inèdita que, finalment, ha estat adoptada pel Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico.
Els pioners treballs de renaturalització iniciaven a finals del passat mes de febrer: El consistori, juntament amb la institució d’àmbit estatal, plantejava la desaparició completa de la carretera TV-3146, que passa per tot el passeig de la platja de la Pineda. L’espai, que representa un total d’un quilòmetre d’allargada i que actualment s’està enderrocant, passarà a ser part de la platja. Aquest nou tram s’adaptarà amb sorra i un nou sistema dunar que permeti la renovació mediambiental de l’espai de Pineda, que creixerà fins als 35 metres d’amplada. El sistema pretén «recuperar la imatge paisatgística del front marítim», i ajudarà a frenar vents d’alta intensitat a la zona de la Pineda.
En total, la superfície afectada serà de 33.187 metres quadrats i suposarà un pressupost final de més de 8,4 milions d’euros. Un cop finalitzades les demolicions, el tram s’urbanitzarà amb diferents subministraments, com aigua potable, nous sistemes de reg, pavimentació i voreres o enllumenat públic, que permetin retornar la normalitat a la zona el pròxim estiu. Les obres també plantegen la millora de l’accessibilitat dels usuaris al passeig i a la platja amb una passarel·la de fusta, a més d’introduir un carril bici, zones d’estada i espais per activitats lúdiques o esportives.
Durant l’actualització de les noves obres, el consistori ha recordat que diferents parades de bus continuen afectades, i en alguns trams com el carrer de Pau Casals, i entre els carrers Hipólito Lázaro i del Camí del Racó ha quedat anul·lat definitivament el pas de vehicles.
Proposta «obligada»
El projecte va veure la llum l’any 2011, amb la planificació d’un espai preparat per afrontar els efectes de l’ampliació del Port de Tarragona. Els últims 14 anys, la platja de la Pineda ha perdut amplada i sorra pel creixement del nivell del mar, provocat per aquestes ampliacions del recinte portuari. La proposta va néixer per posar solució a una situació que, en un futur, obligaria a l’Ajuntament fer transvasaments de sorra. A més, s’espera que el projecte millori la situació mediambiental amb un sistema favorable per a la fauna que habita o emigra al municipi.
La seva originalitat resideix en les condicions del projecte, que poden suposar un precedent per aplicar projectes de reforma similars en diferents costes en l’àmbit estatal. Ara, Vila-seca es troba a mig camí per dur a terme una renaturalització única.