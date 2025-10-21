Cultura
Els Gegants de Valls compliran 300 anys per les festes de Santa Úrsula
Els figures es van estrenar l’any 1725 i commemoren la seua trajectòria
La història dels Gegants de Valls amplia la seua llegenda compartida amb el santuari de la Mare de Déu del Lledó. Tres-cents anys separen la primera aparició dels personatges de l’actuació que es durà a terme aquest dissabte pels carrers de la capital del Alt Camp per commemorar la fita. L’anomenat Tomb dels 300, que recorrerà tota la localitat, acompanyarà amb 25 parelles de gegants de diferents comarques les històriques figures vallenques i sumarà un una altra sortida a la llegenda dels Gegants de Valls. La seua història contempla diferents versions, però la més defensada és que van ser encarregats durant la benedicció d’inauguració del santuari del Lledó, l’octubre de 1725. L’escultor vallenc Lluís Bonifàs va ser l’autor de les figures, construïdes amb una base interior de fusta, el mateix material que les seues mans.
D’aquesta manera, la història dels gegants ha passat per tres segles i diferents esdeveniments que han marcat l’evolució de la localitat i, com a conseqüència, la seua pròpia història. Durant el segle XIX, la seua activitat va ser registrada pel territori, convertint-se en una peça clau per al seguici vallenc i els avenços en les seues actuacions. A inicis del segle XX, els gegants van rebre les seues primeres restauracions pel seu mal estat, però finalment, després de la Guerra Civil es van construir el Gegant de la Porra i la Geganta de Valls actuals, l’any 1947. Poc després, l’any 1951, va aparèixer la Gegantona, que fins ara ha acompanyat el Lladrefaves, la figura en actiu més antiga de Catalunya.
Commemorar la història
Ara les dos parelles continuen despertant emocions entre diferents generacions durant les celebracions de Sant Josep, el Corpus, Sant Joan o Santa Úrsula. «S’ha generat molta expectativa, ens sentim molt estimats», explicava Albert Oliva, cap de colla dels Gegants de Valls, amb referència als actes de commemoració. Els primers actes, celebrats durant la primera setmana de la fira de Santa Úrsula, van rebre una «acollida inèdita», segons afirma el responsable. L’exposició Valls, ciutat de gegants, ha portat la curiositat del municipi per conèixer com, durant tres segles, els gegants han estat un referent per al municipi. Els actes acadèmics completaven les explicacions històriques sobre l’evolució de les figures, i la guinda seran les sortides pel Seguici de Santa Úrsula.
«És extraordinari veure la passió de la gent», explicava Oliva, destacant que el grup portadora de gegants de Valls, en aquesta ocasió, ha prioritzat més que mai «els actes de carrer» per atansar-se al públic en un Seguici que no representarà «un any més», sinó un acte històric. En la mateixa línia parlava la regidora de Cultura, Rosa Rovira, indicant que la importància dels gegants els converteix en un gran reclam per Valls «perquè representen la imatge institucional».
«No només és el fet de commemorar 300 anys, és la gran història que hi ha darrere», remarcava Oliva. L’expectació per veure les parelles de Gegants de Valls tornarà a ser màxima aquest dissabte.