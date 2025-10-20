Societat
PortAventura Business & Events impulsa esdeveniments corporatius personalitzats i sostenibles
La tendència actual és apostar per esdeveniments generadors d’impacte amb propòsit, on els detalls i la selecció dels espais i proveïdors són clau.
La demanda d’experiències corporatives diferenciades, creatives i sostenibles està redefinint el sector MICE, i PortAventura Business & Events s’ha consolidat com una de les destinacions estratègiques més completes d’Europa. La combinació d’infraestructures d’avantguarda, tecnologia immersiva i compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social posiciona el resort com un espai on els esdeveniments van més enllà de la reunió professional.
Durant aquest any, PortAventura Convention Centre ha acollit més de 200 trobades corporatives amb la participació de més de 50.000 assistents, incloent esdeveniments com els de Merck Life Science, amb més de 650 participants, i el 20è aniversari del SReXperts EMEA de Nokia, que va reunir més d’un miler de professionals del sector tecnològic per abordar innovació en xarxes IP i ciberseguretat.
El centre de convencions compta amb més de 20.000 m² distribuïts en 24 sales modulables amb llum natural, i està integrat dins del resort, amb accés a PortAventura Park, Ferrari Land i més de 3.300 habitacions en hotels pròxims. Es tracta d'una estructura que permet combinar les trobades professionals amb experiències de lleure i marca, tot donant-li a l'esdeveniment un toc únic i memorable.
La innovació tecnològica i la sostenibilitat són pilars fonamentals: gràcies a la col·laboració amb Bmotion Audiovisual, PortAventura ofereix una sala immersiva permanent i solucions audiovisuals avançades. A més, el resort és el primer parc temàtic del món certificat B Corp, reconeixent el seu compromís amb el medi ambient, la responsabilitat social i el bon govern.