Equipaments
L’Ajuntament de Cambrils reclamarà les reparacions de les noves goteres al Palau
La coberta va tornar a patir afectacions, mentre el sòl es trobava en mal estat desde fa setmanes
Un mes després de l’anunci de reobertura del Palau d’Esports de Cambrils, els problemes que fa anys que arrosseguen els espais han reaparegut amb els primers aiguats. El passat 15 de setembre, l’Ajuntament del municipi anunciava la finalització dels treballs per substituir el sostre del pavelló 1 del recinte, precisament, per evitar noves goteres. Després de les fortes pluges de la setmana passada, diverses entitats que fan ús de les instal·lacions van alçar la veu per reclamar les «inacceptables» condicions en què es trobaven les pistes.
Les goteres van retornar, encara en major volum, després de la reforma de la coberta, impedint a les entitats dur a terme entrenaments o activitats. Ara, el consistori requereix a l’empresa constructora la reparació dels danys provocats per les pluges. «Les obres no estaven ben fetes. No hi pot haver aquests errors», indicava l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein. El passat dijous, l’Ajuntament va comunicar a les entitats en una reunió que es reclamarien els danys, i que les goteres desapareixerien en menys d’una setmana. Una operació que les entitats qualifiquen «d’impossible».
Les afectacions se sumen a l’endarreriment del termini de reobertura del Palau d’Esports. Segons expliquen entitats esportives del municipi, el retard dels treballs va allargar-se «gairebé un mes» per la falta de materials. El pavelló hauria d’haver estat enllestit el dia 8 de setembre, i va reactivar la seva activitat, finalment, el dia 22. A més, fonts consultades indiquen que la maquinària de l’empresa constructora i l’exposició de goma a l’aire lliure van perjudicar el sòl del pavelló 1, provocant despreniments i impedint dur a terme qualsevol activitat. Una situació que l’Ajuntament coneixia, i que va intentar resoldre amb una actuació tècnica «provisional».
El Club Bàsquet Cambrils va denunciar públicament les deficiències a través de xarxes socials, en un vídeo on mostraven les diferents filtracions d’aigua que sorgien pels laterals i al centre de la coberta. «Fins fa dues setmanes no hem pogut entrenar amb normalitat», ha indicat Francesc Canaldas, president del club. «Només tenim com a alternativa una pista descoberta, però no és l’ideal quan plou, i menys amb tants infants», explicava el responsable.
Projecte agredolç
Malgrat que la substitució del sostre no ha estat efectiva, els treballs de millora fets entre el 7 de juliol i el 15 de setembre si van complir amb la promesa de solucionar una problemàtica advertida desde temps enrere. L’adequació de la xarxa d’aigua calenta ha estat funcional, segons confirmen els usuaris. Fins a la fi de les obres, el poliesportiu no oferia aigua calenta de manera regular, afectant els usuaris que es veien obligats a dutxar-se amb aigua freda.
El projecte ha suposat una inversió total de més de 600.000 euros per al consistori i plantejava la millora de la xarxa d’aigües i la coberta. A principis de setembre, la regidora d’Esports, Gemma Balanyà va afirmar que la nova coberta «aportaria més llum i solucionaria definitivament el problema de les goteres». Des de l’inici de les obres, alguns aspectes del projecte, com la coberta, no han estat preparats per a suportar certes condicions.