Cultura
Constantí presenta el Sebastià i la Rosita, els nous capgrossos del seguici festiu
Aquests dos nous capgrossos volen retre homenatge a les arrels profundament pageses del poble i al seu llegat rural
Constantí va viure aquest dissabte una jornada plena de cultura popular amb la presentació dels dos nous capgrossos del seguici festiu, que porten per nom Sebastià i Rosita. El bateig es va celebrar a la plaça de les Escoles Velles, on es van donar a conèixer els noms escollits per votació popular entre els veïns i veïnes del municipi.
Els nous capgrossos, que seran portats i custodiats per Les Forques Teatre, volen retre homenatge a les arrels pageses de Constantí i al seu llegat agrícola, en record d’una època en què els camps i cultius marcaven el ritme de la vida al poble.
Les figures han estat creades pel mestre artesà Joan Miró i Oró, reconegut constructor de gegants, bestiari i imatgeria festiva, que ja havia elaborat altres elements del seguici local com la Dragonina, els gegants Peret i Tecleta, els Mestres gegantons i el Lleó de Constantí.
El bateig dels nous capgrossos es va incloure dins dels actes de la festa “La Veïna Dragonina”, una jornada dedicada a la cultura popular que va omplir els carrers d’activitats. Durant el matí es va celebrar una trobada gegantera amb la participació d’entitats locals i colles convidades d’altres municipis, mentre que a la tarda la festa va culminar amb el tradicional correfoc.