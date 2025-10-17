Societat
El Vendrell impulsarà el «centre» amb els 25 milions d’euros del Pla de Barris
«L’acumulació de vulnerabilitats» planteja la renovació d’habitatges privats i espais públics al nucli històric
L’impuls general del centre històric del Vendrell serà la principal proposta del consistori per optar a la subvenció de 25 milions d’euros incorporada al Pla de Barris. L’Ajuntament de la capital del Baix Penedès ha establert quatre pilars essencials per «dinamitzar» el que anomenen «el Centre», actualment la zona que acumula l’indicador més gran de vulnerabilitat i risc d’exclusió social arreu del municipi, segons ha confirmat l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. El Pla de Barris presentat pel període 2025-2029 enfocarà les millores al nucli antic del Vendrell i a la zona nord, delimitades com a Àrea d’Atenció Especial. D’acord amb la justificació anunciada pel govern vendrellenc, la part central de la localitat és, actualment, la més perjudicada per problemes socioeconòmics, urbans, mediambientals i d’habitatge.
L’objectiu de la proposta és la «transformació integral del centre» mitjançant la recuperació d’equipaments històrics, públics i privats; la intervenció en els habitatges privats de la zona, que actualment sumen una important quantitat de desperfectes; polítiques d’inclusió i cohesió sociocomunitària i treballs de dinamització econòmica i comercial del nucli històric. La iniciativa pretén urbanitzar les zones abandonades del municipi, incrementar la inversió privada i impulsar mesures mediambientals que respectin l’estructura de certes zones del municipi.
El consistori també planteja la reestructuració en un «centre comercial de proximitat a l’aire lliure», amb una nova senyalització, per facilitar l’arribada als comerços dels visitants i la creació de llistes o tríptics per apropar els comerços als veïns. Entre les millores proposades per dinamitzar la zona, també es planteja una millora del transport públic i dels aparcaments regulats per arribar als negocis. Algunes d’aquestes actuacions van demanar-se a principis d’any en el Pla d’actuació urbana per plantejar millores.
Les principals millores es basen en quatre eixos essencials
Impulsar projectes clau que generin un impacte transformador al ‘Centre’, amb la recuperació d’equipaments i espais públics: reformar íntegrament el mercat municipal, la Cooperativa Agrícola, el parc del Botafoc o la reurbanització del barri del Serrallo i Font de la Menya, perquè actuïn com a palanca per a la regeneració urbana i socioeconòmica del Centre i, per extensió, de tot el municipi.
Rehabilitació de l’espai privat, els habitatges, per tal d’estimular la inversió privada i la demanda i de recuperar l’habitatge abandonat i buit, amb mesures de millora de les façanes, l’accessibilitat o l’eficiència energètica.
Redefinir l’imaginari i la identitat del ‘Centre’ mitjançant processos participatius i d’implicació comunitària, amb la voluntat d’articular un relat col·lectiu que integri els diferents orígens, edats i capacitats. Paral·lelament, redactar un pla d’usos i serveis per respondre a les necessitats actuals i futures sota criteris de sostenibilitat ambiental, perspectiva de gènere i cohesió social.
Reactivar l’activitat econòmica del ‘Centre’, consolidant-lo com una àrea de serveis de referència dins la capital comarcal i regional, i com a destinació comercial, professional i turística amb valor afegit i identitat pròpia, per fer realitat un centre comercial de proximitat a l’aire lliure.
Ajuda per regenerar-se
La subvenció del Pla de Barris planteja una ajuda total de 25 milions d’euros, la màxima quantitat, repartida entre la Generalitat i l’Ajuntament del Vendrell. El govern estableix un 60% el finançament de la proposta, mentre que el consistori aporta el 40% restant. En total, sí la proposta d’impuls econòmic i social del «centre» del Vendrell és aprovada, la Generalitat destinaria 15 milions d’euros.