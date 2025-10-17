Mobilitat
L’estació d’AVE comptarà amb un pàrquing ‘low cost’ de 600 places
Abans de l’execució inicial hi haurà un aparcament provisional gratuït i vigilat per a 110 usuaris
L’estació d’AVE del Camp de Tarragona fa 19 anys que arrossega problemes amb l’aparcament. En l’última reunió «decisiva» per desencallar la situació, «tots els bàndols van fer els deures» per solucionar una situació crítica i portar a terme diferents projectes que, finalment, portaran a la construcció d’un pàrquing ‘low cost’ «digne» per al recinte. Adif, Generalitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Secuita van aportar les principals propostes per desbloquejar la situació, amb diversos elements claus que per tancar un «acord històric».
La principal problemàtica, l’aparcament, serà solucionada amb la instal·lació d’un «pàrquing provisional» de 110 places, que també incorporarà vigilància diària i serà gratuït. L’anterior recinte, que acumulava queixes pels preus excessius implementats per Adif, es clausurarà definitivament. En la pròxima quinzena del mes d’octubre, s’obrirà als usuaris aquesta nova instal·lació, que es mantindrà fins a l’execució definitiva del projecte principal: Un aparcament de baix cost de 600 places. La iniciativa, proposada per l’Ajuntament de la Secuita, propietari dels terrenys, rebrà el «suport tècnic» de la Diputació de Tarragona per dur a terme el projecte amb un Pla d’actuació específica i una ajuda «assistencial» econòmica.
La Generalitat, per la seva part, executarà el projecte de la rotonda que enllaçarà la sortida de la TP-2231 amb l’estació i el pàrquing. Una proposta bloquejada des de fa gairebé una dècada, que no deixava avançar la resta de les iniciatives per millorar la zona, i que ara s’executarà després de la presentació del projecte. En diferents parts del tram, a més, s’hi instal·laran biondes per evitar l’aparcament irregular.
El tram de carretera que connectava la rotonda, l’entrada a l’aparcament (ara provisional) i l’estació, també havia generat problemes per la seva propietat, no reclamada per la Generalitat. Ara, la Diputació i el Govern finançaran la millora del tram en una operació de costos compartits que ha evidenciat l’eficàcia de la reunió entre les quatre parts. L’acord també ha tractat els nous treballs a la carretera del Pont de l’Armentera (TP-2031), que patirà millores al vial en un tram d’1,5 quilòmetres.
Complir les exigències
La negociació també va incloure la proposta d’instal·lació d’un caixer automàtic dins l’estació d’AVE, una demanda dels usuaris que es complementa amb la necessitat de pagament del servei de transport públic amb targeta. Mesures que «continuen treballant-se» per estar actives pròximament.