Mobilitat
Interrompuda la circulació entre Tarragona i Salou-Port Aventura per la sortida d'alguns eixos d'un tren de mercaderies
S'està gestionant un servei alternatiu per carretera
La circulació ferroviària entre les estacions de Tarragona i Salou-Port Aventura es troba interrompuda per una incidència en un tren de mercaderies. Segons Adif, s'ha produït la sortida de diversos eixos d'un tren de mercaderies. Renfe informa que la interrupció del servei afecta les línies R17 i RT2 i s'estableix servei alternatiu per carretera.