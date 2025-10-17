Tràfic
Inicien amb retard els treballs de millora en el «punt negre» de l'N-420
Les obres s’haurien d’haver senyalitzat al setembre
Els obres en l'N-420 en el seu pas per les Borges del Camp iniciaran de forma imminent la propera setmana després de sobrepassar un mes el període estimat. Els treballs previs per dur a terme les modificacions previstes ja han finalitzat, encara que no s’havia instal·lat encara la senyalització necessària, segons han confirmat fonts de la Subdelegació del Govern al Diari Més. Després de l’última reunió entre la subdelegada Elisabet Romero, i l’alcalde de les Borges del Camp, Joaquim Calatauyd, s’han aclarit els últims detalls de les modificacions del tram i la zona se senyalitzarà de la manera corresponent per indicar les afectacions.
La intervenció preveu l’eliminació de les incorporacions amb gir cap a l’esquerra de la via directa en els municipis de les Borges del Camp (C-C-242z), Riudoms (TV-3101) i Botarell (T-3136). Aquestes seran substituïdes per una rotonda a la zona d’accés a les Borges del Camp, amb diverses connexions per aportar fluïdesa al tràfic.
L’operació espera estar acabada a finals de 2026 i preveu un pressupost total de 2,9 milions d’euros per al condicionament del tram, 400.000 euros més de la inicial. L’empresa constructora, Tecnologia de Firmes S.A., es va adjudicar la seua contractació el mes de gener passat, i malgrat el retard, procedirà a tancar l’anomenat «punt negre de les Borges del Camp».