Tecnologia
Una vuitantena d’experts es reuneixen a Valls per debatre les novetats en Intel·ligència Artificial
En el marc del Congrés de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial, la investigadora de la URV Aïda Valls ha estat escollida nova presidenta de la entitat
L’Hotel Fèlix de Valls ha acollit aquest dimecres la inauguració del 27è Congrés de la Societat Catalana d’Intel·ligència Artificial (CCIA 2025), organitzat pel grup de recerca ITAKA del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV). L’esdeveniment reuneix fins divendres uns 80 investigadors i professionals de la intel·ligència artificial, majoritàriament dels territoris de parla catalana, per compartir els darrers avenços i aplicacions de la disciplina.
Durant tres dies, el congrés esdevé un espai de debat sobre aprenentatge automàtic, models de llenguatge, agents col·laboratius, visió per computador i sistemes de suport a la decisió, amb més de 50 comunicacions orals i pòsters que mostren aplicacions de la IA en sectors com la salut, l’educació, el turisme i la indústria agroalimentària.
Entre els ponents convidats destaquen Susana Montes, presidenta de la Societat Europea de Lògica i Tecnologia Borrosa (EUSFLAT) i catedràtica de la Universitat d’Oviedo, i Magí Lluch-Ariet, coordinador de la iniciativa SkillSync de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT Health), que exposarà com es promou la innovació en IA a nivell europeu.
La jornada també ha estat marcada pel nomenament de Aïda Valls, investigadora del grup ITAKA de la URV, com a nova presidenta de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial, un pas rellevant per al lideratge de la recerca catalana en aquest àmbit.
Enguany, el congrés inclou una sessió oberta a empreses aquest dijous a la tarda, centrada en la transferència de tecnologia i coorganitzada amb la Xarxa RDI-IA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Valls. La sessió, gratuïta per a les empreses, inclou una taula rodona amb representants d’spin-off i iniciatives emprenedores que han aplicat la IA al seu entorn productiu, amb l’objectiu de fomentar el contacte entre investigadors i teixit empresarial.