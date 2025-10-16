Gastronomia
Vermuts Miró, patrocinador oficial de la 36a edició de 080 Barcelona Fashion
La participació de Vermuts Miró a 080 Barcelona Fashion reforça el seu compromís amb la cultura, el disseny i el talent emergent
L’edició tardor-hivern de 080 Barcelona Fashion compta amb Vermuts Miró com a patrocinador oficial de l’esdeveniment. La 36a edició del certamen, considerat un dels aparadors de moda més avantguardistes de Barcelona, se celebra a la capital catalana del 14 al 17 d’octubre, amb la presència destacada de la marca de vermut.
Durant la setmana de la moda, el photocall de 080 es converteix en un punt de trobada on premsa, dissenyadors, influencers i celebritats poden gaudir d’un refrescant Miró Rosé amb un toc d’aranja, una proposta fresca i sofisticada que harmonitza amb la creativitat i l’esperit contemporani del certamen.
La participació de Vermuts Miró a 080 Barcelona Fashion reforça el seu compromís amb la cultura, el disseny i el talent emergent, consolidant la marca com a impulsora de noves tendències. El seu ampli catàleg de begudes reflecteix aquesta aposta, que combina tradició i innovació.
Montserrat Caelles, directora general de Vermuts Miró, afirma que “la col·laboració amb 080 Barcelona Fashion ens permet apropar el nostre vermut a un públic creatiu i divers, connectant la nostra marca amb el disseny i la innovació que tant valorem. Estem orgullosos de donar suport al talent emergent i de formar part d’un esdeveniment que celebra la creativitat en totes les seves formes.”
L’elecció de Miró Rosé, amb el seu color rosat brillant i notes afruitades, encaixa a la perfecció amb l’estètica de l’esdeveniment, mentre que el toc d’aranja afegeix un gir cítric i modern que sorprèn els assistents. La presència de la marca no només aporta un valor gastronòmic, sinó que també contribueix a crear un ambient exclusiu i sofisticat, alineat amb la filosofia de 080 Barcelona Fashion.
Sobre Vermuts Miró
Vermuts Miró va néixer l'any 1914 a Cornudella de Montsant i el 1957 es va traslladar a Reus, ciutat referent en la tradició vermutera. Des d’aleshores, ha mantingut el seu compromís amb la qualitat i l'autenticitat, convertint-se en una marca líder a Catalunya i a Espanya, amb projecció internacional. El 2020, amb l'adquisició per part de MaserGrup, va iniciar una nova etapa centrada en l’expansió geogràfica, el llançament de nous vermuts i la consolidació de la seva identitat com a referent en el món dels aperitius.