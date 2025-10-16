Meteorologia
Nova alerta a Tarragona per fortes pluges: es poden superar els 20 litres en només mitja hora
El Meteocat preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa
Protecció Civil ha situat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d’aquest migdia i fins al divendres a la tarda a diverses comarques de Tarragona. Aquest dijous es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De matinada, les precipitacions poden afectar la zona del litoral, des de l’Ebre fins al Baix Llobregat.
Divendres al migdia, es poden reactivar en qualsevol punt del litoral, prelitoral, Catalunya Central i comarques de Girona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa. A Tarragona, les comarques en alerta groga són el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Priorat, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès i el Baix Penedès.