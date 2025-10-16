Investigació
Un estudi de la URV conclou que passar més temps davant les pantalles causa més problemes emocionals a la infància
La recerca indica que dormir més i millor pot atenuar l'impacte negatiu de l'excés de tauletes, mòbils o televisió
Més temps davant les pantalles durant la infància s'associa amb més problemes emocionals i de conducta i a una pitjor qualitat de la son. Aquestes són les principals conclusions d'un estudi transversal fet dins del projecte CORALS, que va analitzar la relació en el temps d'exposició a pantalles, la son i la salut mental en més d'un miler d'infants de 3 a 6 anys.
La recerca, publicada a la revista World Journal of Pediatrics, l'ha desenvolupat l'àrea de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició del Centre de Recerca Biomèdica i l'equip d'Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental de la Universitat Rovira i Virgili – l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, amb sis centres més de recerca i universitats de l'Estat.
1.420 nens i nenes de Reus, Barcelona, Còrdova, Saragossa, Santiago de Compostel·la i Navarra van participar en la investigació. Les famílies van informar del temps d'ús de pantalles diari, incloent-hi televisió, videojocs, mòbil o tauleta; així com de la durada total de la son, amb migdiades incloses, que feien els seus fills.
Les dificultats emocionals i de conducta es van avaluar amb una prova anomenada 'Strengths and Difficulties Questionnaire', un instrument validat internacionalment per al cribratge de problemes de salut mental a la infància.
Els resultats d'aquesta prova van mostrar que els menors que passaven més temps davant de les pantalles presentaven més símptomes emocionals i problemes de conducta. Això no obstant, aquesta relació es redueix si dormen les hores recomanades per a la seva edat.
A més, les troballes suggereixen que substituir 30 minuts de pantalla per 30 minuts de son s'associa amb una millor puntuació en benestar psicosocial. «Els resultats subratllen la importància de limitar el temps d'exposició a pantalles a la infància primerenca. Complir les recomanacions d'ús de pantalles (de menys o dues hores al dia en aquestes edats) i garantir un bon descans és clau per a la salut mental a la infància», han assenyalat les investigadores Lucía Iglesias-Vázquez i Tany E. Garcidueñas.
La investigadora de la URV-IISPV, Nancy Babio, ha asseverat que malgrat que es tracta d'un estudi transversal i no es poden establir relacions de causa-efecte, els resultats "reforcen la necessitat d'estratègies preventives" des d'edats molt primerenques.
«Fomentar rutines saludables, limitar el temps de pantalla i promoure un bon descans infantil són mesures essencials per afavorir un desenvolupament emocional i conductual òptim», ha subratllat l'experta.