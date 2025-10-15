Salut
Valls inicia la campanya de vacunació contra la grip i el Covid-19
El Centre Cultural Municipal serà el punt central de vacunació, amb altres espais habilitats als barris i zones de la ciutat
Aquesta setmana ha començat a Valls la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 adreçada a la població en general. Inicialment, les vacunes s’administren al Centre d’Assistència Primària Valls Urbà Ignasi Sarró, però a partir del dilluns 20 d’octubre el Centre Cultural Municipal es convertirà en el punt central de vacunació, gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Valls, el Departament de Salut i el CAP Ignasi Sarró.
Les persones interessades poden demanar cita per rebre la vacuna de la grip, la de la Covid-19 o ambdues alhora, una opció especialment recomanada per les autoritats sanitàries. Les cites es poden gestionar a través de l’aplicació La Meva Salut, contactant directament amb el CAP Ignasi Sarró o trucant al 977 60 20 00.
Com en anys anteriors, la campanya també es descentralitza en diversos punts de la ciutat per facilitar-ne l’accés. Les sessions es faran el 28 d’octubre a la Biblioteca Carles Cardó, l’11 de novembre a Fontscaldes i als Habitatges de la Colla Vella, el 25 de novembre al barri de les Comarques, i el 28 de novembre a Sant Josep Obrer (local de la Unió Anelles de la Flama).
La vacunació contra la grip i la Covid-19 està especialment dirigida a les persones amb major risc de complicacions, així com a aquelles que poden transmetre les infeccions a persones vulnerables. Vacunar-se continua sent la mesura més eficaç per prevenir tant la infecció com les possibles complicacions, especialment en infants, persones grans i pacients amb malalties cròniques o greus.