Política
El PSC crea una gestora a Altafulla per aturar la crisi interna
La direcció de Tarragona ha advertit a Inma Morales que no podrà continuar com «no adscrita socialista»
La guerra oberta al PSC d’Altafulla continua, sense un horitzó clar. Aquesta setmana, la tensió entre l’edil socialista Inma Morales i el PSC ha arribat al topall després de l’anunci de la creació d’una gestora que intervingui en les discrepàncies del grup municipal. La direcció del partit a Tarragona ha pres la mesura després del comunicat enviat als mitjans, aquest dimarts 14 d’octubre, per part de Morales, on la regidora ha assegurat que «garanteix que seguirà com a regidora socialista durant tot el mandat» per complir amb el «compromís» dels seus votants.
En el comunicat, la regidora indicava que des del grup municipal, se li ha enretirat el suport. Concretament, «de 4 de les 14 persones que integraven la llista». L’emissora local , Altafulla Ràdio assegura que «el punt d’inflexió seria el debat de pressupostos de l’Ajuntament, en el qual Morales va permetre l’aprovació dels comptes municipals, tenint en compte que ella es troba en l’oposició i el govern es va quedar, precisament en aquest ple, en minoria». L’edil, malgrat tot, ha valorat la resta de regidors (10) de la llista presentada l’any 2023, que encara li ofereixen suport per a prendre els pròxims passos.
Resposta del PSC
Després del comunicat, on Morales ha assegurat que continuarà «com a regidora del PSC o com a regidora socialista no adscrita», la direcció del partit ha indicat que «no afegirà res» en referència a les paraules de la regidora, però puntualitza que «en cas que la regidora decideixi passar al grup de no adscrits, ho haurà de fer com a regidora independent i no com a representant del PSC».
Tant el PSC de Tarragona com Inma Morales han indicat, tot i això, que continuaran centrats en «la defensa del projecte socialista al municipi», sense aclarir les tensions generades per la instauració de la nova gestora. Aquesta mesura espera resoldre el conflicte intern del grup, que segons indica el diari La Ciutat, va incrementar-se «després de les negatives per part de Moreno per a reunir-se amb la part crítica del grup».