El PP de Salou insta el Govern català a reconsiderar la seva oposició al nou parc de Bombers
El portaveu Mario García recorda que el municipi depèn dels serveis de Tarragona, Reus i Cambrils malgrat rebre més de vuit milions de visitants anuals.
El Partit Popular de Salou ha instat el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar la seva negativa a construir un parc de Bombers al municipi. El portaveu del grup municipal del PP, Mario García, ha reclamat que es prioritzi aquesta infraestructura “essencial per a la seguretat de residents i visitants”, recordant que actualment Salou depèn dels parcs de Tarragona, Reus i Cambrils.
El grup popular ha presentat una moció en què es destaca que Salou és una de les principals destinacions turístiques del sud d’Europa, amb una població empadronada de més de 31.000 habitants que, durant la temporada alta, pot arribar a superar les 150.000 persones. “Aquesta realitat exigeix una infraestructura de seguretat adequada a les necessitats del municipi”, ha afirmat García, qui ha advertit que la manca d’un parc propi provoca “temps de resposta insuficients davant emergències greus, posant en risc la vida de persones i el patrimoni local”.
El Parlament de Catalunya ja havia aprovat per unanimitat una proposta de resolució presentada pel Partit Popular que instava el Govern a estudiar la viabilitat del projecte i a incloure-hi la corresponent partida pressupostària. Tot i això, el Departament d’Interior ha descartat finalment la construcció del parc, al·legant criteris de priorització territorial.
“És inadmissible que Salou, una de les principals destinacions turístiques del sud d’Europa, segueixi sense un parc de bombers propi. Estem parlant de seguretat, no de política”, ha denunciat el portaveu popular.
La moció presentada pel PP demana que l’Ajuntament insti formalment la Generalitat a revertir la seva decisió i a incloure la construcció del parc entre les actuacions prioritàries. “Des del Partit Popular continuarem lluitant perquè aquesta infraestructura sigui una realitat. És una qüestió de responsabilitat i sentit comú, i el Govern no pot ignorar les necessitats reals del nostre municipi”, ha conclòs García.