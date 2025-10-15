Societat
Un mercat laboral temporal i amb poca oferta qualificada estanca l’atur al Camp i l’Ebre
L’Informe de Conjuntura Econòmica de la URV avisa que el model econòmic centrat en el turisme i el sector químic mostra signes d’esgotament i proposa un canvi basat en la innovació, la tecnologia i la formació
La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV ha presentat aquest dimarts l’Informe de Conjuntura Econòmica corresponent al tercer trimestre del 2025, que inclou un monogràfic sobre l’atur, un «problema estructural» tal i com el defineix, al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Segons l’estudi, que compta amb la col·laboració de les cambres de comerç del territori i que ha estat presentat a la de Tortosa, la demarcació presenta un atur estructural «elevat i persistent», superior a la mitjana catalana. El mercat laboral, molt temporal i amb poca oferta qualificada, obliga molts joves formats a marxar, i el model econòmic, basat en la indústria química i el turisme, mostra signes d’esgotament i limita la diversificació productiva.
Així, sobretot a les Terres de l’Ebre, l’índex de dependència de la gent gran és especialment elevat (56,4 persones majors de 65 anys per cada 100 persones d’entre 16 i 64), sobretot en comarques com la Terra Alta i el Priorat. Aquesta estructura demogràfica limita, segons l’informe, el relleu generacional i redueix la disponibilitat de mà d’obra. Sense població jove, la transició cap a sectors més tecnològics i innovadors es veu fortament dificultada.
De fet, l’informe apunta que el pes dels sectors tecnològics és molt baix (només el 3,7% de la contractació al Camp i el 2,0% a l’Ebre), la qual cosa comporta rendes inferiors i menys oportunitats per a joves qualificats. Tot i que es detecten avenços en TIC i R+D impulsats per la URV, es fa necessari, segons l’estudi, un canvi estructural basat en la innovació, la tecnologia i la formació per assolir un creixement sostenible.
Dinamisme i rècord d’ocupació
Més enllà del monogràfic, l’Informe de Conjuntura Econòmica fa un balanç dels resultats del 2025 i ofereix les perspectives sobre l’evolució de les principals macromagnituds econòmiques a diferents escales. En la internacional, apunta que la guerra comercial ha augmentat els aranzels dels EUA a la Unió Europea fins al 15,2%, alterant l’ordre econòmic global. El sistema multilateral es fragmenta amb noves aliances a l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, de manera que Europa afronta el repte de participar activament en aquest nou escenari o quedar-ne al marge.
Pel que fa a l’economia espanyola, lidera el creixement entre els països desenvolupats, amb un 2,5% previst el 2025 i una desacceleració gradual posterior. La inversió augmenta gràcies a tipus d’interès més baixos i a finances empresarials sòlides. A Catalunya, tots els sectors creixen, destacant els serveis per al turisme i la recuperació agrícola després de la sequera.
Per últim, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre mantenen un fort dinamisme, amb rècords d’ocupació i creixement exportador del 82% des del 2008. Tot i això, l’atur continua per sobre de la mitjana catalana i la bretxa de gènere persisteix. Els principals reptes són, tal i com afirmen els autors de l’estudi, reduir l’estacionalitat i diversificar l’economia.