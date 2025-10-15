Economia
L'IPC puja quatre dècimes i se situa al 3,1% a la demarcació de Tarragona al setembre
Els preus de l'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas, les begudes alcohòliques i el tabac continuen a l'alça
La taxa anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat quatre dècimes el mes de setembre a la demarcació de Tarragona i se situa al 3,1%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La variació mensual de l'IPC ha estat del -0,4%.
Els productes que s'han encarit respecte a l'any passat són l'habitatge, l'aigua, electricitat i el gas (6,8%) i les begudes alcohòliques i el tabac (5,4%). Pel que fa als aliments i les begudes no alcohòliques, la taxa de l'IPC s'ha mantingut al 3,6% respecte a fa un any. Els preus del transport i el vestit i el calçat també s'han apujat, amb una taxa d'un 1,3% i un 1,9%, respectivament.