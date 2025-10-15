Societat
L'Estat aprova subvencions de 2,6 MEUR per a 19 municipis de Tarragona per la dana de 2024
Les ajudes aniran destinades a la reparació dels danys en infraestructures municipals i la xarxa viària
La secretaria d'Estat de Política Territorial del govern espanyol ha publicat la resolució que assigna subvencions per valor de 2,6 milions d'euros destinades a la reparació dels danys ocasionats per la dana que es va produir entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre del 2024 en infraestructures municipals i xarxes viàries. Els beneficiaris són 23 municipis catalans, dinou dels quals a la demarcació de Tarragona per valor de 2,4 milions i quatre més a la de Barcelona, que sumen prop de 200.000 euros.
Els ajuts, que es canalitzaran a través de les diputacions, permetran finançar fins al 50% de les obres. El conjunt d'aportacions es publicaran al BOE en els propers dies i s'iniciarà el procediment de pagament a les diputacions.
A la demarcació de Tarragona, els municipis beneficiaris són Paüls, Alfara de Carles, la Secuita, Valls, Vinebre, l'Aldea, Mas de Barberans, Valls, Benissanet, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja, Vallmoll, Tivenys, Horta de Sant Joan, Bot, Caseres, Vinyols i els Arcs, Roquetes, Deltebre, Gandesa i Amposta. Globalment es financen 62 actuacions. En el cas de la demarcació de Barcelona els ajuts aniran a Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires, Viladecans i Gavà, per finançar vuit actuacions.