Economia
Cambrils congela els impostos i revisarà el model de recollida de residus
L’Ajuntament decideix suspendre la part variable de la taxa d’escombraries per problemes detectats en les proves d’implantació del sistema
L’Ajuntament de Cambrils ha presentat aquest dimecres les noves Ordenances Fiscals per a l’exercici 2026, que es votaran al plenari municipal del proper divendres 17 d’octubre. Les propostes consoliden una política d’estabilitat tributària i reforcen la seguretat jurídica en un context de bona salut financera, amb un endeutament pràcticament inexistent i un equilibri pressupostari estable.
Després de dos anys marcats per importants increments fiscals —amb la pujada de l’IBI urbà el 2024 i dels rebuts de l’aigua i les escombraries el 2025—, el consistori aposta ara per un canvi de rumb: congelar la pressió fiscal i afrontar les inversions i serveis amb recursos propis, sense recórrer a l’endeutament.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha assegurat que aquestes ordenances representen “un pas important cap a uns pressupostos més ambiciosos, transformadors i orientats al creixement de la ciutat”. Segons Klein, el govern municipal vol impulsar projectes sense incrementar la càrrega fiscal sobre la ciutadania, revertint les pujades dels darrers anys. “És la primera vegada que podem plantejar-nos les ordenances fiscals i els pressupostos amb total llibertat i autonomia, posant els fonaments per avançar cap a una ciutat millor”, ha subratllat.
En la mateixa línia, el regidor d’Hisenda, David Chatelain, ha afirmat que “aquestes ordenances marquen un punt d’inflexió”. Ha destacat que el 2026 “no es traslladarà l’IPC a la ciutadania” i que es mantindrà congelada la pressió fiscal. A més, ha anunciat la suspensió de la part variable de la taxa de residus per revisar a fons el model actual i garantir un sistema “més just i equitatiu”.
La decisió arriba després dels problemes tècnics detectats durant les proves del sistema de pagament per generació, com actes de vandalisme, errors en la lectura d’identificadors, baixa participació ciutadana —només un 3,24 % d’usuaris actius— i la manca d’un reglament de funcionament aprovat. Davant d’això, l’Ajuntament ha optat per mantenir només la part fixa del rebut, assegurant així la seguretat jurídica i la igualtat de tracte entre contribuents.
Les modificacions de les ordenances per a l’any vinent tenen un caràcter eminentment tècnic i busquen millorar la gestió administrativa, actualitzant terminis, revisant bonificacions i adaptant els textos a la normativa vigent, sense crear nous tributs ni augmentar els existents.
Amb aquestes mesures, el consistori reafirma el seu compromís amb una gestió responsable dels recursos públics, basada en tres eixos: l’eficiència, la seguretat jurídica i la responsabilitat social. En aquest sentit, el govern municipal ha anunciat que properament presentarà un pla tècnic de revisió del sistema de residus, que incorporarà mecanismes de transparència i participació ciutadana amb l’objectiu de construir un model més sostenible, eficient i just per a tothom.